Deutsche wollen europäische Armee 30. November 2016 Florian Rötzer

Die Bundesregierung drängt auf mehr Übernahme auch militärischer "Verantwortung" und eine "strategische Autonomie" gegenüber der Nato

Zum Berliner Forum Außenpolitik 2016 hat die Körber-Stiftung eine Umfrage in Auftrag gegeben, um die vor allem europapolitische Stimmung der Deutschen zu erfassen. Befragt wurden von Infratest dimap in der ersten Oktoberhälfte 1001 Deutsche über 18 Jahren, die Umfrage wird als repräsentativ dargestellt. Danach ist eine Mehrheit von 59 Prozent dafür, dass Deutschland "seine Führungsrolle in Europa" weiter ausbauen solle, womit schon indirekt bekräftigt wird, dass Deutschland eine Führungsrolle hat und auch haben soll.

Die Führungsrolle schließt ein, die eigenen Interessen gegenüber den Positionen der anderen Länder durchzusetzen, also nicht unbedingt dialogisch und kompromissbereit zu handeln. Das sagen 60 Prozent, die übrigen Europäer, zumal in den süd- und osteuropäischen Ländern, werden das mit Interesse vernehmen. Allerdings ist die Haltung nicht so eindeutig, denn 55 Prozent haben auch Sorge, dass der Brexit mit dem Ausstieg Großbritanniens das Gewicht Deutschlands in der EU zu groß machen könne. Und 57 Prozent sind für mehr Solidarität mit anderen Bundesstaaten, aber das könnte auch eine Geste von oben herab sein. Solidarität könnte ein wenig wie Spenden sein, man gibt sie, so lange man will, geht aber keine Verpflichtung ein.

In einem ist allerdings die Umfrage wohl ziemlich deutlich: Die Deutschen haben immer noch keine große Lust auf militärische Alleingänge. Nur 31 Prozent trauen der deutschen Regierung "Lösungskompetenzen" in der Rüstungs- und Verteidigungspolitik zu, 64 Prozent setzen auf die EU. Wenn es um die Innere Sicherheit und die Terrorabwehr geht, setzten mehr auf die deutsche Regierung. Und eine knappe Mehrheit von 54 Prozent tritt für eine "europäische Armee" ein. Die wird derzeit gerne von der Regierung als ein Ziel verkündet, vor allem nach dem Brexit und dem Wahlgewinn von Donald Trump.

"Strategische Autonomie" gegenüber der Nato

Im Auswärtigen Amt sieht man sich jedenfalls bestätigt, wie Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) vom Auswärtigen Amt bei der Berlin Security Conference gestern erklärte:

Deshalb muss die EU jetzt erst recht Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt übernehmen – als Krisenmanager und Vermittler, und ja, notfalls auch militärisch. Wir tun gut daran, selbstbewusst unseren umfassenden Sicherheitsbegriff als Maßstab anzulegen, baut er doch auf einen klugen Mix aus politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und militärischen Aspekten. Dafür haben wir übrigens auch die Rückendeckung einer großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger: Zwei Drittel der Europäerinnen und Europäer wollen 'mehr Europa' in der Außen- und Sicherheitspolitik. Sogar 74 Prozent unterstützen weitere Schritte in Richtung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas. Wir müssen diese positive Grundstimmung nutzen. Jetzt ist der Moment, um die Ärmel hochzukrempeln und ein besseres, handlungsfähigeres Europa zu schaffen. Im Bereich der äußeren Sicherheit haben wir dafür mit einer neuen Sicherheitsstrategie ein wichtiges Fundament gelegt. Michael Roth

Eine europäische Armee sei eine "Vision" für die Zukunft, jetzt aber gehe es um bessere militärische Kapazitäten, Roth spricht von einer "strategischen Autonomie", was auch heißt, man rückt ein wenig von der Nato ab und will die Kooperation forcieren: "Die EU braucht aber bessere zivil-militärische Fähigkeiten um die GSVP-Aufgaben im Krisenmanagement eigenständig bewältigen zu können. Und in diesem Sinne muss sie 'strategische Autonomie' entwickeln – aber sicher nicht, um die transatlantische Kooperation verzichtbar zu machen. Die GSVP-Strukturen zu stärken, bedeutet mitnichten die NATO zu schwächen." Immerhin strebt das deutsche Außenministerium mit anderen EU-Ländern eine "konventionellen Rüstungskontrolle" mit der OSZE an. Das würde zumindest die Bereitschaft bedeuten, auch mit Russland wieder in einen ernsthaften Dialog zu treten.