Donald Trump sichtlich verärgert über Nachzählungskampagne

Auf Twitter warf der gewählte Präsident mit Beschuldigungen um sich und brüstete sich, dass er noch viel leichter und überzeugender hätte gewinnen können, wenn er nur gewollt hätte

Offenbar kann es Donald Trump nicht lassen, seine auf Aufmerksamkeitserregung ausgerichteten Botschaften über Twitter zu verbreiten, woran man wieder den Stil des neuen US-Präsidenten erkennen kann, der seine nach außen gespielte Außenseiterrolle nicht ablegen kann. Über den Tod von Fidel Castro freute er sich sichtlich und stellte schon mal das von Barack Obama eingefädelte historische Abkommen mit Kuba in Frage. Dass nach einer Kampagne der amerikanischen Grünen, der sich schließlich am Wochenende auch die Clinton-Wahlkampagne angeschlossen hat, schnell genügend Geld gespendet wurde, um die Stimmen in den drei Swing States Wisconsin, Michigan und Pennsylvania nachzuzählen, scheint ihn ganz unprofessionell gewurmt zu haben. Immerhin kamen in wenigen Tagen 6,3 Millionen der veranschlagten 7 Millionen US-Dollar zusammen.

Im üblichen Trump-Stil bezichtigte er nun Jill Stein, die Präsidentschaftskandidatin der Grünen, die die Kampagne angeleiert hatte, dies nur zu machen, um die eigenen Taschen zu füllen. Er nannte dies Betrug (scam), ohne natürlich Beweise zu liefern. Man setzt einfach Behauptungen in den Raum, obwohl er auch weiß, dass allein die Anträge auf Nachzählung mehr als zwei Millionen US-Dollar kosten. Stein erklärte, das Geld fließe auf ein Sonderkonto, das nur zur Finanzierung der Nachzählung herangezogen werden könne, während Trump in Macho-Manier mit Beschuldigungen um sich warf:

This recount is just a way for Jill Stein, who received less than one percent of the vote overall and wasn't even on the ballot in many states, to fill her coffers with money, most of which she will never even spend on this ridiculous recount. This is a scam by the Green Party for an election that has already been conceded, and the results of this election should be respected instead of being challenged and abused, which is exactly what Jill Stein is doing.

Donald Trump