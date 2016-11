IS: Erhöhter Druck, um Anschläge in Europa durchzuführen 22. November 2016 Thomas Pany

Frankreich meldet Erfolg gegen eine Zelle, die angeblich Anschläge in Paris und Marseille plante. Sie lief den Ermittlern in eine Falle

Das US-Finanzministerium hat am Dienstag, den 22. November, seine Terrorliste erneut aktualisiert. Darauf findet sich ein Name, der ein Raunen bei den Terror-Experten hervorruft: Abou Souleiman al-Firansi in unterschiedlichen Schreibweisen. Als Klarname wird Abdelilah Himich angegeben.

Zwei flüchtige IS-Anschlagsvorbereiter

Suleyman al-Firansi gilt als IS-Dirigent ("Plotter") der Anschläge in Paris vom 13. November letzten Jahres und der Anschläge in Brüssel am 22. März dieses Jahres. Der gebürtige Marokkaner soll vom IS in Syrien aus maßgeblich die beiden Anschläge dirigiert haben. Angeblich bekleidete er eine hohe Position in einer Einheit des IS, genannt "Emni", die Anschläge im Ausland plant und vorbereitet.

Die New York Times berichtete Anfang August über Emni. In der deutschen Öffentlichkeit wurde das auch zur Kenntnis genommen, weil eine bedeutende Quelle des Berichts ein ehemaliger deutscher IS-Kämpfer namens Harry S. war (vgl. Der Fall Harry S..

Das Interview führte die al-Qaida- und IS-Spezialistin der Zeitung, Rukmini Callimachi. Dabei machte Harry S. schon damals auf die wichtige Rolle von "Suleyman" aufmerksam. Warum Suleyman al-Firensi erst jetzt in die offizielle US-Terrorliste aufgenommen wird, ist angesichts der Informationen, die doch schon früher vorlagen, uneinsichtig. (Auch der al-Qaida-Scheich al Muhaysini, der aufseiten der al-Nusra-Front im syrischen Bürgerkrieg aktiv ist, wurde kürzlich auf die Liste gesetzt. Er war sehr überrascht und wütend - vgl. Syrien: Der Boomerang der verdeckten CIA-Operationen).

Ein zweiter "Kopf" des IS, der maßgeblich an den Vorbereitungen der Paris-Anschläge in Syrien beteiligt war - er bildete das zehnköpfige Team aus - soll Osama Atar heißen. Le Monde vermutet hinter ihm den gesuchten Abu Ahmad. Auch sein Aufenthaltsort ist unbekannt.

Erfolg der französischen Ermittler

Die Geschichte der beiden Flüchtigen wird derzeit ergänzt durch eine Erfolgsgeschichte der französischen Terrorfahnder. Sie nahmen am Wochenende sieben Personen fest, die nach Angaben der französischen Ermittler verdächtigt werden, durchzuführen, wovor die Geheimdienste seit Monaten warnten: zeitgleiche Anschläge in mehreren Städten. Marseille soll ein mögliches Ziel gewesen sein und Paris.

Innenminister Cazeneuve berichtete im Zusammenhang der aktuellen Verhaftungen, dass man bereits kurz vor der Fußball-EM in Frankreich Verdächtigte festgenommen habe, die Anschläge durchführen wollten. Es gebe Verbindungen zwischen den Festnahmen.

Es sind zwei Einzelheiten, die bei dieser Erfolgsmeldung auffallen. Zum einen, dass die französischen Ermittler den Verdächtigen eine Falle gestellt haben. Sie haben den Verdächtigen ein Waffenlager bereitgestellt, das ihnen über einen Vermittler mitgeteilt wurde. Nach einiger Zeit ließen sich die Verdächtigen auf das Angebot ein.

Daraus wird der Schluss gezogen, dass der Druck auf IS-Kämpfer, Anschläge in Europa durchzuführen, mit dem militärischen Druck in Syrien und im Irak steigt (vgl. [Link auf Beitrag 2037840]). Le Monde zitiert aus Ermittlerkreisen, dass diese den Eindruck haben, die Verdächtigen hätten hastig agiert, weniger wachsam, weil sich die Lage in Syrien verändere.

Zum anderen wird festgestellt, dass viele der Festgenommenen keine "Vorgeschichte" haben, sie waren den Geheimdiensten unbekannt, es gab keine Akten über sie. Auch passten manche Reiserouten der Verdächtigen nicht isn Schema, sie benutzten nicht die Balkanroute. Angesichts dessen, das von Emni mutmaßlich 200 IS-Kämpfer nach Europa eingeschleust wurden, liegt noch viel im Dunklen.