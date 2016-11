Ist Edeka ein Nazi? 25. November 2016 Ernst Corinth

Mit diesem Bang landen wir direkt beim Skandal der Woche: beim Weihnachts-TV-Spot der Firma Edeka. Er wurde auf YouTube schon millionenfach angeklickt, obwohl er im Vergleich zum Spot des letzten Jahres doch arg rührselig ist. Aber die Leute mögen so etwas scheinbar. Und ganz besonders die schlimmen und allgegenwärtigen Nazis.

In dem Spot steckt nämlich angeblich viel Nazi-Symbolik. Das behauptet in einem Interview mit dem Manager Magazin Sabine Bamberger-Stemmann, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg.

In dem kurzen Film werden ihrer Meinung nach Nazi-Codes verwendet. Und Stein des Anstoßes sind zwei Autokennzeichen, die ganz kurz zu sehen sind: "MU-SS 420" und "SO-LL 3849".

Dabei ist die Kombination "SS" in Nummernschildern in Deutschland verboten. Allerdings erzählt im Spot eine Mutter, was sie alles noch im Weihnachtsstress machen muss. Und das Kennzeichen unterstreicht dann diese "muss"-Aussage.

Bamberger-Stemmann ist dennoch empört, weil auch die Zahlenkombination 420 ein Ziffern-Nazi ist. In dem Interview sagt sie: "Die 420 ist eine aus dem angelsächsischen Raum stammende, in rechten Kreisen auch hierzulande gängige Abkürzung für Hitlers Geburtstag am 20. April." Und richtig schlimm wird es dann bei den Ziffern des zweiten Kennzeichens:

Die Zahl 84 steht für "Heil Deutschland". Sie ist umrahmt von den Zahlen 3 und 9. Die 39 steht für "Christliche Identität" oder "Christian Identity". Dies bedeutet in rechten Kreisen im Umkehrschluss Antisemitismus. Damit ist die Aussage klar. Sabine Bamberger-Stemmann

Welche Aussage denn nun klar ist, verrät Bamberger-Stemmann allerdings in dem Interview nicht. Sind die Edeka-Werber also tatsächlich verkappte Nazis, die ihren Gesinnungsgenossen mittels Weihnachtsspot die frohe Botschaft zurufen: Der Führer lebt! Ist Edeka womöglich selbst ein Nazi, gar eine Tarnorganisation der NSDAP? Oder sind die Aussagen von Bamberger-Stemmann erste Anzeichen einer Nazi-Ziffern-Paranoia?

Wie dem auch sei, wir gehen jetzt nach draußen, um weitere Nazi-Kennzeichen zu suchen.

