Jäger dürfen auch in den Veganerwald 06. November 2016 Peter Mühlbauer

Der österreichische VfGH hat entschieden, dass Waldbesitzer ihre Grundstücke komplett einzäunen müssen, wenn sie nicht wollen, dass dort gejagt wird

Der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat im Fall der Beschwerde eines nach eigenen Angaben weitgehend vegan lebenden Oberkärntner Waldbesitzers aus dem Bezirk Spittal entschieden, dass dieser sein gesamtes Grundstück einzäunen müsste, wenn er nicht will, dass Jäger dort den Wildbestand regulieren. Anlass der Beschwerde (die über die Bezirkshauptmannschaft und das Landesverwaltungsgericht zum VfGH ging) war, dass das Kärntner Jagdgesetz keine Freistellung von der Bejagung aus ideologischen Gründen erlaubt, die der Waldbesitzer geltend machte.

Der Kärntner Jagdreferent Gernot Darmann verteidigte diese Regelung unter anderem mit Hinweisen darauf, dass es bei solchen Ausnahmen zu massiven Verbiss- und Ernteschäden käme, wenn sich das Wild einfach in einen nicht umzäunten Wald zurückziehen könnte, in dem es nicht geschossen werden darf. Dadurch würden unter anderem Schutzwälder gefährdet. Außerdem steige die Gefahr von Tierseuchen. Der VfGH bezog das in seine Abwägung mit ein und kam zum Ergebnis, dass es "nicht unverhältnismäßig [ist], wenn der Gesetzgeber für die Jagdfreistellung eines Grundstückes [...] dessen Umzäunung verlangt".

"Verein gegen Tierfabriken" will vor dem EGMR ziehen

In der österreichischen Tierschützerszene ist man damit nicht zufrieden: Die Grüne Madeleine Petrovic kündigte ein "Bürgerinitiative gegen Zwangsbejagung" an und Martin Balluch vom "Verein gegen Tierfabriken" will sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, weil er glaubt, das Urteil widerspreche einer dort vor vier Jahren gefällten Entscheidung zur Jagd in einem deutschen Wald (vgl. Vegetarischer Waldbesitzer darf Jagd verbieten). Freydis Burgstaller-Gradenegger, die Geschäftsführerin der Kärntner Jägerschaft, argumentiert dagegen, dass Wälder im Alpenraum viel fragiler sind als in Ebenen und deshalb auch stärker vor Wildverbiss geschützt werden müssen.

In seinem Urteil mit dem Aktenzeichen 9300/07 hatte der EGMR einem deutschen Vegetarier Recht gegeben, der auf seinen zwei Wald- und Wiesengrundstücken keine Jäger dulden wollte. Dem stand die deutsche Rechtslage entgegen, die die Besitzer von Waldgrundstücken dazu verpflichtete, einer Jagdgenossenschaft beizutreten oder (für größere Grundstücke) Abschusspläne aufzustellen und diese entweder selbst umzusetzen oder einen Jagdscheininhaber zu benennen, der dafür sorgt, dass sich das Wild nicht zu stark vermehrt.

Diese Pflicht wollte der vegetarisch lebende Rechtsanwalt aus Baden-Württemberg, dessen Grundstücke in Rheinland-Pfalz liegen, nicht akzeptieren und beschritt deshalb den deutschen Instanzenweg bis zum Bundesverfassungsgericht, das die Annahme seiner Verfassungsbeschwerde 2006 ablehnte. Der EGMR kam dagegen zu dem Ergebnis, dass der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerte Eigentumsschutz des Waldbesitzers auch dann in unangemessener Weise verletzt sei, wenn Dritte erhebliche Sachschäden aus seiner Verweigerung befürchten müssen. Deshalb darf der Waldbesitzer nicht nur Jägern, sondern auch Treibern und Hunden die Begehung seiner Grundstücke zum Zwecke der bewaffneten Regulierung des Wildbestandes untersagen. Die Frage, ob er sein Eigentum nicht auch umzäunen könnte, wurde damals nicht beantwortet.

Wildschweinplage

Bleibt Wild in Rückzugsräumen ohne natürliche Feinde ungejagt, dann vermehrt es sich mit Raten bis zu 300 Prozent, was dazu führt, dass die Tiere hungern und verstärkt außerhalb Nahrung suchen. Leidtragende sind dann nicht nur die Wälder, die absterben, weil junge Bäume weggefressen werden, sondern auch die Landwirte, die derzeit mit einer Wildschweinplage kämpfen. Trotzdem ist es ihnen (sofern sie nicht gleichzeitig Jagdpächter sind) auch auf ihrem eigenen Grund und Boden nicht erlaubt, selbst zur Flinte greifen. Und Fallen dürfen sie nur in ihren Gärten aufstellen - nicht jedoch auf den Feldern. Erlaubt sind lediglich Elektrozäune - aber auch nur dann, solange nicht baurechtliche Vorschriften entgegenstehen.