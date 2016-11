Jugend in ärmeren Vierteln: Größere Angst vor Schulversagen 29. November 2016 Thomas Pany

Aber auch mehr Vertrauen in die Solidarität der anderen - eine französische Unicef-Studie über Wohnort-Vorteile der Heranwachsenden

Was in Kinderköpfen vorgeht, ist nicht immer leicht herauszufinden, vor allem wenn man Raster anlegt, die aus der Erwachsenenwelt stammen. So gibt auch die landesweite Unicef-Studie über das "Aufwachsen in Frankreich", die sich selbst "außergewöhnlicher Resultate" rühmt, nur einen beschränkten Einblick.

Befragt wurden 22.000 Kinder im Alter zwischen 6- und 18 Jahren. Laut Gesetz zählen sie allesamt als Kinder, doch weiß jeder, dass in dieser großen Altersspanne sehr unterschiedliche Welten verbergen. Mehr als die Hälfte der Befragten (52%) sind im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Nimmt man noch die 9-und 14-Jährigen hinzu, dann wächst der Anteil auf 70 Prozent. Der größte Teil der Befragten befindet sich vereinfacht also zwischen später Kindheit und frühen Jugendjahren.

Wohnort der Kinder und Jugendlichen als Unterscheidungskriterium

Als außergewöhnlich stellt sich die Studie dar, weil sie die erste ihrer Art ist, die den Wohnort der Kinder bzw. Jugendlichen berücksichtigt. Deren Antworten werden danach differenziert, wo die Jungen aufwachsen. Man wollte die Unterschiede erfahren, die das Aufwachsen im urbanen, wohlhabenden Milieu ("Centre Ville"), in den Stadtvierteln mit mittleren oder geringeren Einkommen ("quartier populaire", in den Randbezirken ("quartier périphérique") und in den Vierteln, die von der Verwaltung als Armutsviertel bezeichnet werden ("quartier prioritaire", früher "zones urbaines sensibles") ausmachen.

Die Erklärungen der jeweiligen Regierungen zur Verbesserung der Lage in Vierteln, in denen ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung an der Armutsgrenze (Einkommen unter 60 Prozent des Medianeinkommens) lebt, sind stets wortreich, mit Plänen voller guter Absichten gefüllt. In ganz Frankreich zählt man etwa 5 Millionen Bewohner der quartiers prioritaires.

Was sagen die Kinder zu ihren Chancen? Laut Unicef sind ihre Antworten "erstaunlich und dramatisch, fernab von Klischees". Überraschen werden sie jedoch kaum jemanden.

Nachteile beim Zugang zu Wissen und Kultur

Die Studie stellt das Offensichtliche fest, nämlich dass Kinder oder Jugendliche, die in ärmeren Stadtteilen aufwachsen, "schon sehr früh" ein Gefühl der "Selbstentwertung" haben und weniger Vertrauen in die Zukunft haben.

Mehr als die Hälfte, 54,4 Prozent, der Jungen aus den quartiers prioritaires beklagen, dass sie wenig "Wissens-Zugang" haben. Unter "accès aux savoirs" haben die Soziologen mehreres gebündelt: den Zugang zu Büchern, zu Zeitschriften, zu einem eigenen Raum, in dem sie ungestört ihre Hausaufgaben machen können, zu Computern mit Internetzugang und zu Mediatheken. Von den Bewohnern der Innenstadtviertel beklagen nur 37 % unzulänglichen Wissenszugang. In den Randbezirken sind es 40 Prozent, in den quartiers populaires 44 Prozent.

Geht es um kulturelle Aktivitäten oder Freizeitgestaltung ist der Unterschied noch größer. 41 Prozent der Jungen aus den ärmeren Vierteln beklagen sich hier über Mängel, von den Innenstadtbewohnern sind es nur 25 Prozent.

Materielle Versorgung

Erwartungsgemäß fällt der Unterschied beim Fragekomplex "materielle Ausstattung" (eigene, neue, nicht abgetragene Kleidung, mindestens zwei Paar Schuhe, eigenes Spielzeug, Fahrrad, genug Wohnraum für die ganze Familie) noch viel deutlicher aus. 22 Prozent aus den ärmeren Vierteln beklagen eine "materielle Entbehrung", in der Innenstadt sind es nur 12,6 Prozent.

57,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus den ärmeren Vierteln gaben gegenüber Unicef an, dass sie vor einem Misserfolg in der Schule Angst haben. In der Innenstadt sind es 43,5 Prozent. Von den Unicef-Studien-Autoren wird dies als Beleg dafür gewertet, dass sie sehr wohl um die Bedeutung der Schulausbildung für die Zukunft wissen. Dass aber das Selbstwertgefühl sowie die realen Zugänge nicht auf der Höhe der sie gestellten Ansprüchen sind.

Höhere Hilfsbereitschaft in den ärmeren Vierteln

Wenn vielleicht auch nicht so frappant, wie es die Studie hinausposaunt, aber aufschlussreich ist eine andere Beobachtung, die das soziale Zusammenleben betrifft. So zeigt sich, dass die Hilfsbereitschaft und ein Sinn für sozialen Zusammenhalt in der Erwartungshaltung und im Bewusstsein der Jungen in den ärmeren Vierteln höher ist.

67 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den benachteiligten Vierteln vertrauen darauf, dass sie bei Nachbarn und anderen Viertelbewohnern Hilfe "im Fall einer Gefahr" bekommen. Bei den Innenstadtbewohnern geben dies nur 55 Prozent an. 71 Prozent der jungen Bewohner der quartiers prioritaires gaben an, dass sie sich mit den Nachbarn gut verstehen - gegenüber 58 Prozent des Nachwuchses in der Innenstadt.

Unterschiede zeigen sich auch in Gefühlen der Wertschätzung von Freunden. 43,8 Prozent der jungen Bewohner der ärmeren Viertel geben an, dass sie sich von ihren wertgeschätzt fühlen und dass zähle, was diese sagen und was sie selbst denken. In der Innenstadt gaben dies nur 34 Prozent an. Auffallende Unterschiede gab es auch bei der empfundenen Wertschätzung durch die Eltern. Sie lag bei den Teilnehmern aus den benachteilgten Wohnorten deutlich höher.

Allerdings stehen dem größere soziale Härten in der Schule gegenüber. Während in der Innenstadt nur 4,7 Prozent der Schüler über ethnische und religiöse Diskriminierungen klagen, sind es in den ärmeren Vierteln 9,4 Prozent. Was das Leben im Viertel betrifft, so klagen 8,7 Prozent in den quartiers prioritaires über solche Diskriminierungen, in der Innenstadt sind es nur 3,4 Prozent. Nicht ganz ein Viertel der jungen Innenstadtbewohner, 23,7 Prozent, geben an, dass sie schon einmal Opfer von Schikanen wurden, in den ärmeren Vierteln sind es 36,2 Prozent.

Zu verklären ist also nichts, was die Härten in den ärmeren Vierteln angeht, doch verweist die größere Hilfsbereitschaft dort und das größere Vertrauen in die Hilfsbereitschaft von Nachbarn auf etwas, das in den zentralen urbanen Zonen anscheinend weniger wichtiger ist.