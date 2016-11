Merkel – alternativlos 19. November 2016 Florian Rötzer

Erwartet wird, dass sie morgen ihre Kanzlerkandidatur verkünden wird

Es ist schon länger klein wirkliches Geheimnis, dass alle davon ausgehen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut für die Union zu den nächsten Wahlen als Kanzlerkandidatin ins Rennen gehen wird. Erwartet wird, dass sie das morgen Abend nach den Treffen des CDU-Präsidiums und des Bundesvorstands sagen wird. Die beiden Gremien bereiten den CDU-Bundesparteitag vor, der Anfang Dezember stattfinden wird.

Merkel selbst hatte bislang mit der Nichtbeantwortung der Frage kokettiert, als sei es nicht sicher oder als gäbe es eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten. Zu "gegebener Zeit" wollte sie sich äußern. Spannender wurde es dadurch nicht. Die gegebene Zeit ist jetzt gekommen. Es wäre eine absolute Überraschung, würde Merkel doch nicht kandidieren und vielleicht eine Alternative aus dem Hut zaubern. Nachdem sie aber schon bei den Kandidaten für die Bundespräsidentschaft keinen Erfolg hatte, wird sie auch dieses Mal in der Alternativlosigkeit feststecken.

"Es weiß inzwischen jeder, dass sie wieder kandidieren wird", erklärte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok der Rhein-Neckar-Zeitung. "Der formale Ablauf ist zweitrangig. Es gibt keinen anderen Kandidaten und keine andere Kandidatin." Das klingt nicht sonderlich erwartungsvoll, sondern selbst nach der bekannten Merkelschen Politik der Alternativlosigkeit, die sie nun für sich selbst in ihrer Partei geschaffen hat, nachdem alle potentiellen Konkurrenten abgeräumt wurden. Auch in der CSU gibt es keine hörbare Opposition mehr gegen die vierte Kanzlerkandidatur von Merkel, die mittlerweile politisch in Deutschland eine ähnliche Lähmung wie seinerzeit Helmut Kohl als Dauerkanzler mit sich brachte. Damals stiegen die Grünen als Alternative auf, heute ist es die AfD. Auch für die deutsche Gesellschaft ist eine erneute Kandidatur der Altrenativlosigkeit ein trauriger Beweis, dass sich nichts bewegt und Phantasielosigkeit herrscht.

Alternativlos dürfte Merkel dann auch für Deutschland werden, sollte nicht doch ein rot-rot-grünes Bündnis erfolgreich werden, wobei sich aber gleich hier die Einsicht ergibt, dass es auch in diesem Lager keinen realistischen Gegenkandidaten zu Merkel gibt. Sigmar Gabriel oder Martin Schulz dürften wenig Chancen haben, zumal wenn Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt werden wird.

Deutschland wird vermutlich weiter von Merkel regiert werden, dabei steigen die Schwierigkeiten mit einer zerbrechenden EU, einer zweifelhaften transatlantischen Bindung und mehr Konflikten weltweit. Brok gibt sich optimistisch und sieht die europäischen Menschen hinter Merkel – und Deutschland: "Es ist erstaunlich, wie viele Menschen in ganz Europa jetzt hoffen, dass sie Kanzlerin bleibt, weil sie sagen, die Kanzlerin sei jetzt der einzige Stabilitätsanker, den wir in Europa und der westlichen Welt haben. Eine starke Angela Merkel ist für ganz Europa von großer Bedeutung." Sie könnte allerdings die Erosion von Europa auch verstärken, zumal sie weder europa- noch innenpolitisch bereit zu sein scheint, die tiefer werdende Spaltung zwischen Arm und Reich anzugehen und für mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft und zwischen den Staaten zu sorgen.