Merkel konkurrenzlos 20. November 2016 Florian Rötzer

Wie erwartet tritt Merkel, seit 2000 Partei-Vorsitzende, zum vierten Mal an

Wie erwartet, hat Angela Merkel beim Treffen des CDU-Präsidiums nach Medienberichten mitgeteilt, dass sie wieder als Bundeskanzlerkandidatin der CDU antreten und auch wieder Parteivorsitzende bleiben will.

Damit macht die Union klar, dass sie außer Merkel niemanden in ihren Reihen hat, der das Format für eine Kandidatur und auch die dazu notwendige Parteigefolgschaft hat. Merkel, die bereits 16 Jahre lange Parteivorsitzende ist und seit 2005 Kanzlerin, muss also zum vierten Mal antreten, was die Botschaft aussendet, dass sich in der Partei und vermutlich im Land nichts bewegt.

Sich Ducken als Strategie, weiter durchzukommen, scheint bei den Deutschen beliebt zu sein. Ernst zu nehmende Opposition kommt derzeit eher von rechts, von der AfD, die scheinbar gegen das "Establishment" und "das System" revoltieren und damit punkten kann, dass sie gegen die Alternativlosigkeit von Merkel und Co. die einzige simulierte Alternative darstellen.

Im Präsidium wurden über den Leitantrag "Orientierung in schwierigen Zeiten - für ein erfolgreiches Deutschland und Europa" für den Parteitag diskutiert, der ähnlich wie die CSU in ihrem kürzlich beschlossenen Grundsatzprogramm wieder "Ordnung" verspricht, natürlich auch im Hinblick auf Einwanderer und Integrationsverweigerer. Geködert werden sollen Wähler auch mit stärkerer Förderung der Familie und mit Ausrichtung des Programms auf kleine und mittlere Einkommen, die aber weiterhin von der CDU nicht profitieren dürften.

Nach einer repräsentativen Online-Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Civey für die Welt am 18. November durchgeführt hat, sind 44 Prozent für eine erneute Kanidatur Merkels und 46 Prozent dagegen. Auch Anhänger von SPD und Grünen sind noch mehrheitlich für Merkel, eine seltsame Koalition aus Anhängern der FDP, Linkspartei und AfD lehnt eine weitere Kandidatur mehrheitlich ab.

Nach einer Emid-Umfrage für die Bild am Sonntag spricht sich sogar mit 55 Prozent eine Mehrheit für eine vierte Kandidatur von Merkel aus, nur 39 Prozent sind dagegen. Womöglich ein Trump-Effekt, vermeintlich um Schlimmeres zu verhüten.