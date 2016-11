Offensive in Mosul stockt, schiitische Milizen vor Tal Afar 19. November 2016 Florian Rötzer

Schitische Milizen, Peschmerga und irakische Truppen haben unterschiedliche Interessen

Während die Offensive gegen die vom IS weiter verteidigte Großstadt Mosul langsam, aber offenbar erfolgreich weitergeht, versucht die islamistische Terrorgruppe, mit zahlreichen Attentaten und Selbstmordanschlägen in Bagdad oder Falludscha und Angriffen auf Städte wie Haditha, Rutba oder Kubaisa Angst und Schrecken zu verbreiten. Klar wird daran auch, dass weiter todeswillige Anhänger vorhanden sind, die auch dann, wenn der IS seine "Staatlichkeit" durch Verlust der Territorien und Städte verloren haben wird, das Land heimsuchen und die Konflikte zwischen Schiiten, Kurden und Sunniten schüren werden.

In Mosul selbst sollen sich noch 80 Prozent der Zivilisten befinden, 60.000 Menschen sollen inzwischen geflohen sein, fast die Hälfte davon Kinder, mehr als 40.000 wurden in den eingerichteten Lagern aufgenommen. Die Menschen in Mosul haben entweder Angst vor den IS-Kämpfern oder vor den irakischen Truppen und Milizen, die irakische Regierung hat die Einwohner gebeten, in ihren Häusern zu bleiben, auch deswegen, um eine Massenflucht zu vermeiden. Man kann davon ausgehen, dass die meisten Menschen in Mosul kaum wissen, was um sie herum vorgeht. Der IS exekutiert diejenigen, die Kontakte nach außen oder auch nur Sim-Karten hatten. Telefone wurden ebenso verboten wie Satellitenschüsseln oder Radios. Angeblich verbreitet der IS Falschinformationen über Gräueltaten, aber auch Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die über solche, vornehmlich begangen von den schiitischen Milizen (PMU), aber auch von irakischen Soldaten oder kurdischen Milizen, berichtet haben (hier beispielsweise ein Video, unklar bleibt, wer diese Grausamkeit begangen hat).

Kinder in Qayyara am 29. Oktober. Bild: UNICEF

In außerhalb des Stadtzentrums gelegene Siedlungen, die bereits befreit sind, kamen bereits die ersten UN-Hilfslieferungen wie in Gogjali, im Osten von Mosul. Das Welternährungsprogramm (WFP) erklärt, man habe Lebensmittel für mehr als eine Million Menschen, könne die Stadtbewohner aber wegen der Kämpfe nicht versorgen. Seit Beginn der Offensive hätten bereits 120.000 Menschen Lebensmittel erhalten.

Aber die UN-Hilfsorganisationen warnen in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Offensive die humanitäre Krise im Land noch verstärkt habe, da jetzt bereits 10 Millionen Menschen vertrieben und auf Hilfe angewiesen sind. In den vom IS zurückeroberten Gebieten ist häufig die Infrastruktur zerstört, gibt es kein Wasser und keinen Strom, sind die Krankenhäuser und Schulen zerstört oder beschädigt. Die Lebensmittelversorgung ist zusammengebrochen, die Landwirtschaft liegt am Boden, die Menschen sind arbeitslos. Dazu kommen die Gefahren von den zahlreichen Minen und Sprengfallen, die der IS hinterlassen hat. Als Problem kommt ein rechtliches hinzu. Die unter der IS-Herrschaft geborenen Kinder haben keine irakische Staatsbürgerschaft. Tausende von Kindern sind damit erst einmal staatenlos.

Vormarsch der schiitischen Milizen

Nachdem die Peschmerga im Osten die Lage weitgehend unter Kontrolle gebracht haben, auch wenn es immer wieder Angriffe gibt, rücken die irakischen Verbände im Süden weiter voran, während die schiitischen Milizen Mosul im Westen zu isolieren versuchen, um die Verbindung nach Syrien und Raqqa abzuschneiden. Der IS, der in den letzten Tagen oft Bilder des angeblich heilen Lebens in Mosul verbreitete, hat nun erstmals zugegeben, an Boden verloren zu haben. Die dem IS zugehörende Amaq News Agency schrieb, die Stadtviertel Tisaee, Zarqawi und Samah seien verloren gegangen, in andere seien irakische Truppen vorgedrungen. Die irakische Armee und die irakischen Spezialeinheiten sind allerdings angeblich in den letzten Tagen nicht weiter Richtung Zentrum vorgerückt, weil sie Opfer unter den Zivilisten vermeiden wollen. Zudem hat der Widerstand an Stärke zugenommen und sind die Straßenkämpfe verlustreich.

IS-Foto von einem IS-Kämpfer bei Mosul

Die schiitischen Milizen (PMU) oder Hashd al-Shaabi sind nach eigenen Angaben inzwischen bis nach Tal Afar in der Grenzregion zu Syrien vorgerückt. Die Stadt ist mehrheitlich von Turkmenen bewohnt, weswegen der türkische Präsident Erdogan schon mehrmals gewarnt hatte, türkische Truppen zu schicken, sollten die schiitischen Milizen die Stadt einnehmen. Tal Afar war auch eine der Städte, die während der amerikanischen Besatzung von Aufständischen und Islamisten kontrolliert worden war. 2004 wurden sie kurzeitig vertrieben, kehrten aber zurück und wurden 2005 durch die "Operation Restoring Rights" erneut auch durch massive Bombardierung und mit großen Zerstörungen aus der Stadt getrieben. Die US-Soldaten bauten dann einen Dutzende Kilometer langen Wall um Tal Afar, was auch damals eine der vielfach verwendeten Strategien war, um Städte zu isolieren, die Zu- und Ausgänge zu kontrollieren und die Menschen zu erfassen (Vorbild ist eine mit einem Sicherheitswall eingeschlossene Stadt). Die Strategie funktioniert nicht bei Großstädten wie Bagdad, dort wurden dann Stadtteile durch Mauern abgetrennt. Für Mosul dürfte dies auch kein Rezept sein, weswegen damit zu rechnen ist, dass hier weiter IS-Kämpfer Wege finden werden, um hinein- und herauszukommen.

Angeblich haben die schiitischen Milizen mit der Unterstützung von Kampfhubschraubern bereits den Flughafen von Tal Afar umstellt, der sechs Kilometer von der Stadt entfernt liegt. Nach schweren Gefechten und der Ausschaltung einiger mit Sprengstoff aufgefüllten und Selbstmordattentätern gefahrenen Fahrzeugen sowie mit Sprengstoff ausgestatten Drohnen konnten sie offenbar die Straße nach Syrien sperren. Die IS-Kämpfer hätten sich in die Stadt zurückgezogen, einige seien auch nach Mosul geflohen. Die PMU, die mit dem Iran kooperieren und daher mit den schiitischen Milizen in Syrien und Assad verbunden sind, hatten das Ziel, den IS-Kämpfern den Fluchtweg aus Mosul nach Syrien abzuschneiden. Die Strategie von Teilen der Anti-IS-Koalition scheint hingegen gewesen zu sein, einen Fluchtweg offenzuhalten. Das könnte zweierlei Zwecken dienen. Die IS-Kämpfer könnten abziehen und würden damit die Befreiung von Mosul erleichtern sowie die Verluste unter den Soldaten und Zivilisten senken, gleichzeitig würde damit der IS in Syrien gestärkt und damit die Gegner des Assad-Regimes und der Kurden. Die schiitischen Milizen behaupten, dass sie nun das Gebiet im Süden und Westen von Mosul bis zum Flughafen von Tal Afar kontrollieren und bald die Grenze zwischen Syrien und Irak schließen.

Offen bleibt erst einmal, ob die schiitischen Milizen weder in Mosul noch in Tal Afar eindringen. Erdogan hat hier eine rote Linie gezogen, man darf annehmen, dass er anders als die US-Regierung unter Obama militärisch intervenieren wird, falls die PMU sich nicht an die Abmachungen halten. Noch sagen die PMU, sie würden das Kommando turkmenischen Einheiten übergeben, wenn sie in die Außenbezirke von Tal Afar vorrücken. Das ist eine ähnliche Strategie wie sie die kurdischen Milizen mit den SFD betreiben, an denen auch arabische Stämme beteiligt sind, die dann symbolisch die Macht übernehmen. PMU-Kommandeur Ameri sagt, dass die schiitischen Milizen den Kampf bis an die Grenzen der Stadt führen und dann "die Söhne von Tal Afar", also turkmenische und sunnitische Einheiten, dafür verantwortlich seien, die Stadt unter Kontrolle zu bringen. Man würde ihnen aber helfen, wenn sie dies verlangen. Nach Ameri kämpfen bei der PMU auch 30.000 Sunniten und 10.000 Christen, Jeziden und andere Iraker.

Konflikte gibt es mittlerweile auch zwischen Bagdad und den Peschmerga. Massoud Barzani hat schon angekündigt, dass die Gebiete, die während der Offensive von Pechmerga-Einheiten erobert wurden, auch kurdisch bleiben sollen. Man werde sich nicht zurückziehen. Barzani strebt weiter die Unabhängigkeit an, womit er nicht nur in Konflikt mit Bagdad, sondern auch mit der Türkei gerät, mit der er bislang kooperierte und dafür Konflikte mit anderen kurdischen Fraktionen im Nordirak und in Syrien in Kauf nahm. Das rigorose Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Kurden im eigenen Land kann auch der sowieso umstrittene und demokratisch nicht mehr legitimierte Barzani nicht einfach dulden und gerät zunehmend in eine schwierige Situation.

Man muss davon ausgehen, dass auch nach der Niederschlagung des IS im Irak und in Syrien die Konflikte noch lange nicht beendet sein werden. Vielmehr muss damit gerechnet werden, dass die fragilen Anti-IS-Koalitionen dann zerbrechen und in direkte Konfrontationen übergehen. Gebändigt werden könnten diese Konflikte höchstens durch eine enge Zusammenarbeit von Russland und den USA, die auf ihre regionalen Verbündeten entsprechenden Druck ausüben. Allerdings sind auch hier die Chancen gering, eine wirkliche politische Lösung zu bewirken, ohne Syrien und Irak als Staaten aufzulösen.