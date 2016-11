Sachbücher des Monats: November 2016 05. November 2016

Die Top Ten unter den Sachbüchern nebst einer persönlichen Empfehlung

Carolin Emcke

Gegen den Hass

Carolin Emcke äußert sich in ihrem Essay "Gegen den Hass" zu den großen Themen unserer Zeit: Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit. In der zunehmend polarisierten, fragmentierten Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Denken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen, des "Unreinen" entgegen - weil so die Freiheit des Individuellen und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt sich Demokratie verwirklichen - glaubt sie. Nur so können wir ihrer Ansicht nach den religiösen und nationalistischen Fanatikern erfolgreich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit das sind, was sie am meisten ablehnen.

S. Fischer Verlag, 240 Seiten, € 20,00

Marcel Proust

Briefe 1879 - 1922

Marcel Proust war ein äußerst produktiver Briefschreiber. In seinen Korrespondenzen erleben wir den Autor von den verschiedensten Seiten: als Schriftsteller, der mit seinem Verleger bis buchstäblich zum letzten Atemzug um jede Zeile seines Werkes kämpft. Immer wieder brilliert Proust auch als witziger Erzähler mit Blick fürs skurrile Detail. Wie er sich verzweifelt gegen Handwerkerlärm aus der Nachbarwohnung zur Wehr setzt oder auf groteske Finanztransaktionen einlässt, gehört zu den amüsantesten Aspekten dieser Korrespondenz.

Herausgegeben, ausgewählt und kommentiert von Jürgen Ritte.

Aus dem Französischen von Jürgen Ritte, Achim Russer und Bernd Schwibs.

Suhrkamp Verlag, 2 Bände, zusammen 1479 Seiten, € 79,00

Peter-André Alt

Sigmund Freud

Der Arzt der Moderne. Eine Biographie

Kaum jemand hat ein ganzes Zeitalter durch sein Denken so tiefgreifend verändert wie Sigmund Freud. Nach Freud träumen und lieben, denken und phantasieren wir anders. Diese Biographie schildert Freuds Leben und die Entwicklung der Psychoanalyse als großen Roman des Geistes. Peter-André Alt erzählt, gestützt auf unveröffentlichtes Material, von der Bewegung der Psychoanalyse, ihrem Siegeszug und ihren Niederlagen, und er portraitiert Freud als selbstkritischen Dogmatiker und wissenschaftlichen Eroberer, als jüdischen Atheisten und leidenschaftlichen Familienvater, als eminent gebildeten Leser und großen Schriftsteller, nicht zuletzt als einen Zerrissenen, der die Nöte der Seele, von denen die Psychoanalyse befreien sollte, selbst aus dunkler Erfahrung kannte.

C. H. Beck Verlag, 1036 Seiten, € 34,95

Klaus Reichert

Wolkendienst

Figuren des Flüchtigen

Was fasziniert die Menschen an den Wolken? Wollen sie uns etwas sagen? Göttliche Drohungen? Oder sind es rein thermische Gebilde? Wolken sind ständig in Bewegung: Das macht es schwer, sie in den Griff zu bekommen - und zugleich zu einem Sinnbild für das Gestaltlose, Ungreifbare, Begriffslose. Klaus Reichert nähert sich in seinem neuen Buch den Wolken von mehreren Seiten: der Bildenden Kunst, der Musik, der Dichtung. Durch Befragung der Meister wie u.a. Turner, Constable, Ruskin, Goethe, Ligeti, durch eigene Beobachtungen, Lektüren und Erinnerungen versucht er, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

S. Fischer Verlag, 248 Seiten € 26,00

Judith Butler

Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung

Occupy Wall Street. Gezi-Park, Tahrir, Majdan. Ferguson und Hongkong. Tea Party. Pegida. Die "Politik der Straße" hat Hochkonjunktur. Sind solche Versammlungen als Ausdruck der Souveränität des Volkes aus radikaldemokratischer Perspektive zu begrüßen oder geben sie Anlass zur Sorge vor der Herrschaft des "Mobs"? Und wer ist überhaupt "das Volk"? Judith Butler glaubt mit ihrer sprechaktzentrierten Theorie der Performativität und gegen Hannah Arendts "körperlose" Konzeption politischen Handelns an eine Bedeutung der physischen Präsenz kollektiver Akteure im öffentlichen Raum und arbeitet an aktuellen Beispielen die Effekte dieser Ausdrucksdimension heraus - sowie die Inklusions- und Exklusionsmechanismen, die sie dabei am Werk sieht.

Suhrkamp Verlag, 312 Seiten, € 28,00

Lutz Berger

Die Entstehung des Islam

Die ersten hundert Jahre. Von Mohammed bis zum Weltreich der Kalifen

Über das plötzliche Auftauchen des Islams im 7. Jahrhundert ist viel spekuliert worden: Handelte es sich ursprünglich um eine christliche oder jüdische Sekte? Auf welche Quellen geht der Koran zurück? Lutz Berger zeigt, wie sich in der Konkurrenz monotheistischer Erlösungsreligionen von Mekka aus eine arabische Spielart mit eigenem Propheten und heiligem Buch verbreitete und die zersplitterte arabische Halbinsel befriedete. Dies war die Voraussetzung für weiträumige Eroberungen, die überall da erstaunlich reibungslos verliefen, wo man sich dem Zugriff des byzantinischen oder sassanidischen Großreichs entziehen wollte.

C. H. Beck Verlag, 334 Seiten, € 26,95

Jan Assmann

Totale Religion

Ursprünge und formen puritanischer Verschärfung

Der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann geht dem möglichen Zusammenhang zwischen Gewaltbereitschaft und dem absoluten Wahrheitsanspruch der monotheistischen Religionen nach. Dabei geht es nicht um die Frage, ob der Monotheismus sich historisch mit Gewalt durchgesetzt hat, sondern erstens, warum er die Geschichte seiner Durchsetzung in den biblischen Texten in so brachialen Formen der Gewalt erinnert und dargestellt hat, und zweitens, unter welchen historischen Bedingungen diese Sprache der Gewalt in Taten umschlägt.

Picus Verlag, 184 Seiten, € 20,00

Can Dündar

Lebenslang für die Wahrheit

Aufzeichnungen aus dem Gefängnis

Im November 2015 werden Can Dündar, Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung "Cumhuriyet", und Erdem Gül, Hauptstadtkorrespondent, verhaftet. Hintergrund ist ihre Berichterstattung über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an syrische Extremisten. In "Lebenslang für die Wahrheit" erzählt Dündar die ganze Geschichte von der Entdeckung der geheimen Waffenlieferungen über die Entscheidung, das belastende Filmmaterial zu veröffentlichen, bis zu den Ereignissen, die der Veröffentlichung folgten: Die Drohungen, die er und die Redaktion erhalten haben, die Angst vor Terroranschlägen, seine Zeit in Einzelhaft.

Verlag Hoffmann und Campe, 304 Seiten, € 22,00

Mithu Melanie Sanyal

Vergewaltigung

Aspekte eines Verbrechens

Mithu Sanyal zeichnet nach, wie Gesellschaften über Vergewaltigung reden und wie sich das auf die Realität auswirkt. Sie glaubt, dass über die Jahrhunderte nicht nur Sexualität, sondern auch Gewalt "gegendert" wurde und dass Vergewaltigung "gesellschaftlich verhindert werden" könnte. Dazu schildert sie die Geschichte von der Sexualitätstheorien des Aristoteles über Foucault bis hin zu "popfeministischen Entwürfen" und Social-Media-Aktionen wie #aufschrei.

Edition Nautilus, 238 Seiten, € 16,00

Kerstin Decker

Die Schwester

Das Leben der Elisabeth Förster-Nietzsche

Friedrich Nietzsche gilt noch immer als der beliebteste, meistgelesene und meistzitierte Philosoph weltweit. Dass erhalten ist, was er schrieb, ist nicht zuletzt Elisabeths Verdienst. Drei Mal wird sie für den Nobelpreis vorgeschlagen, gar zur "ersten Frau Europas" erklärt. Friedrich Nietzsche hat seiner kleinen Schwester vieles zugetraut, aber auf den Gedanken, dass sie einmal seine Wirkungsgeschichte mitbestimmen würde, wäre er nie gekommen. In aller Beiläufigkeit widerlegt sie sein Frauenbild.

Berlin Verlag, 655 Seiten, € 24,00

Besondere Empfehlung des Monats November von Uwe-Justus Wenzel:

Maria-Christina Boerner, Rolf Tomann und Achim Bednorz

Angelus & Diabolus

Engel, Teufel und Dämonen in der christlichen Kunst

Die Bereitschaft, an Geistwesen zu glauben, nimmt in der jüngeren Vergangenheit zu. Die sich beschleunigende Moderne steht vor gewaltigen globalen Problemen, die mit Ängsten verbunden sind. Diese Ängste sind den alten Dämonen-Ängsten in mancher Hinsicht vergleichbar. Manche Probleme erscheinen wie Mächte und Gewalten, die außer unserer Beherrschung zu liegen scheinen. Engel, Teufel und Dämonen spielten in der christlichen Kunst von Beginn an eine herausragende Rolle, denn sie rühren an die fundamentalen Ängste und Hoffnungen des Menschen und spiegeln den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse wider. Und anders als bei den meist stereotypen Darstellungen von Maria und Josef war es den Künstlern bei der Wiedergabe dieser Geisteswesen möglich, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Verlag Ullmann Medien, 800 Seiten, über 1100 Farbfotografien, € 199,00

