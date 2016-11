Schulz als Außenminister und SPD-Kanzlerkandidat? 18. November 2016 Peter Mühlbauer

Der FAZ nach strebt der EU-Politiker beide Posten an - Merkel will Entscheidung über vierte Kandidatur angeblich am Sonntag bekanntgeben

Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zufolge möchte Martin Schulz, der am 17. Januar seinen Posten als Präsident des Europaparlaments dem vor zwei Jahren zwischen Christ- und Sozialdemokraten vereinbarten Quasi-Koalitionshandel nach an einen EVP-Politiker abgeben soll, den Posten des Außenministers im Bundeskabinett übernehmen. Der wird im Februar frei, weil der aktuelle Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier mit der Mehrheit der Delegierten von SPD, CDU und CSU in der Bundesversammlung neuer Bundespräsident wird.

Schulz strebt der FAZ nach aber nicht nur dieses Amt an - er will angeblich auch Kanzlerkandidat der SPD werden. Das, so der Informant der Zeitung, sei sogar sein Hauptmotiv, sich um den Posten des Außenministers zu bewerben. Der EU-Präsident selbst war für eine Stellungnahme dazu erwartungsgemäß nicht erreichbar. Gegenüber der FAZ war einer seiner Sprecher der Frage nach einer Kanzlerkandidatur am Donnerstagabend ausgewichen und hatte gemeint, darüber werde "zu gegebener Zeit" entschieden. Dass Schulz mehr werden will, als nur Außenminister, aber nicht weiß, "ob er nicht zu hoch pokert", bestritt der Sprecher.

Auch der SPD-Vorsitzende Gabriel ließ verlautbaren, dass über den Kanzlerkandidaten seiner Partei erst Anfang 2017 entschieden werde. Gabriel gilt als anderer möglicher Anwärter auf den Posten. Schulz-Fans verweisen hinsichtlich seiner Kandidatur auf Gabriels schlechte Beliebtheitswerte. Allerdings sind die des bärtigen Rheinländers kaum besser: Mit 34 Prozent halten ihn im ARD-Deutschlandtrend gerade einmal vier Prozentpunkte geeigneter als Gabriel. Befragt man nur Wähler der Grünen und der Linkspartei, sieht es nicht sehr viel anders aus: Hier hält eine Minderheit von 32 Prozent Gabriel und eine Minderheit von 35 Prozent Schulz für geeignet.

Kanzleramt bestätigt Ankündigung Röttgens nicht

Gegen wen der SPD-Kanzlerkandidat antreten wird, steht ebenfalls noch nicht sicher fest. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen (der letzte Woche im Deutschlandfunk mit der Bemerkung Aufsehen erregte, man habe "die Radikalität unterschätzt, mit der Wähler bereit [seien], aus ihrer persönlichen Situation die Konsequenzen zu ziehen") sagte dem US-Nachrichtensender CNN zwar, Angela Merkel strebe eine vierte Amtszeit an - eine offizielle Bestätigung ihrerseits gibt es dafür bislang jedoch nicht. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte lediglich, zur "Frage, ob sie noch einmal kandidiert, [werde] sich die Bundeskanzlerin zum geeigneten Zeitpunkt äußern".

Einer Eilmeldung der Bild-Zeitung von heute Mittag nach ist dieser "geeignete Zeitpunkt" der Pressetermin nach der CDU-Vorstandsklausur am Sonntag. Vorher galt der CDU-Parteitag, der vom 5. bis zum 7. Dezember im nordrhein-westfälischen Essen abgehalten wird, wo im nächsten Frühjahr die Landtagswahl-Generalprobe vor der Bundestagswahl stattfindet, als wahrscheinliche bekanntgabegelegenheit. Ob Merkel als gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU antritt, ist eine davon getrennte Frage, die nicht nur in Berlin oder in Essen, sondern auch in München entschieden wird.

Auswahl aus vielen Ländern

Wen die Christdemokraten im Europaparlament als Nachfolger für Schulz präsentieren, falls dieser deutscher Außenminister wird, ist ebenfalls unklar. Ein offensichtlicher Kandidat zeichnet sich bislang nicht ab. Möglich ist, dass man die deutsche Übermacht etwas abmildert und einen Kandidaten aus einem anderen Land vorschlägt.

Zur EVP-Fraktion gehören neben CDU (29 Europaabgeordnete) und CSU (5) auch die französische Sarkozy-Partei Les Républicains (19), die polnische Platforma Obywatelska (19), die spanische Partido Popular von Ministerpräsident Rajoy (16), die italienischen Parteien Forza Italia (11) und Nuovo Centrodestra (3), die ungarischen Parteien Fidesz (10) und KDNP (2), die rumänischen Parteien PNL (8), UDMR (2) und PMP (1), die portugiesischen Parteien PSD (6) und CDS-PP (1), die bulgarischen Parteien GERB (6) und DSB (1), die griechische Nea Dimokratia (5), der niederländische CDA (5), die Österreichische Volkspartei (5), die irische Fine Gael (4), die kroatischen Parteien HDZ (4) und HSS (1), die lettische Vienotība (4), die tschechischen Parteien TOP09 (4) und KDU-ČSL (3), die schwedischen Parteien Moderata Samlingspartiet (3) und Kristdemokraterna (1), die finnische KKS (3), die slowenische SDS (3), die slowakischen Parteien KDH (3), SDKÚ-DS (1) und Most-Híd (1), das wallonische CDH (2), die flämische CDV (2), die litauische TS-LKD (2), die maltesische PN (2), die zypriotische DISY (2), die slowakisch-ungarische SMK-MKP (1), die katalanische UDC (1), die dänische Konservative Folkeparti (1) und die estnische IRPL (1).

Dass ein Fidesz-Abgeordneter Kommissionspräsident wird, ist allerdings wegen des gespannten Verhältnisses der ungarischen Regierung Orbán mit der EU-Kommission und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel unwahrscheinlich. Ähnliches gilt für die Abgeordneten der Forza Italia.