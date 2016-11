Sex-Scamming 31. Oktober 2016 Peter Mühlbauer

In einer marokkanischen Kleinstadt hat sich eine Industrie entwickelt, die Araber aus den Golfstaaten via Facebook und Skype in Erpressungsfallen lockt

In Zentralmarokko gibt es eine Kleinstadt namens Oued Zem, in der sich dem BBC-Reporter Reda el Mawy zufolge ein neues Gewerbe so etabliert hat, dass es die Wirtschaft dort maßgeblich mitbestimmt: Skype-Sex-Scamming, das sich vor allem an reiche Araber aus den Golfstaaten richtet.

In dieser "Hauptstadt der Sextortion-Industrie" sichten junge Männer bevorzugt arabische Facebook-Accounts und senden Aufforderungen, sie dort als Freunde aufzunehmen - aber nicht unter ihren echten Identitäten, sondern mit denen erfundener junger Frauen. Nimmt eine Person so eine Freundschaftsanfrage an (weil sie zum Beispiel glaubt, es könne sich um eine vergessene Bekanntschaft handeln), folgen erst unverfängliche Botschaften wie die, wie es dem Facebookprofilinhaber gerade geht.

Appell an die Eitelkeit

Fragt der, woher man ihn kennt, heißt es, man habe zufällig sein Profil gesehen und an ihm Gefallen gefunden. Dadurch fühlen sich die potenziellen Opfer geschmeichelt - vor allem dann, wenn sie sich das Profil der Frau ansehen, die sie vermeintlich kontaktiert, und dort Fotos hübscher Mädchen sehen. Wird ihr Verstand auf diese Weise von Gefühlen wie Eitelkeit überlagert, setzen die Scammer die Text-Chats auf Facebook und Skype fort.

Außerdem geben sie an, Interesse an Sex zu haben, das sie nicht offen, sondern nur im Internet ausleben könnten. Wird ein Angescammter dadurch immer noch nicht misstrauisch, sondern setzt die Kommunikation fort, fragen sie ihn, ob er über eine Webcam verfügt und diese anschalten kann. Geschieht dies, werden die Chats aber weiterhin schriftlich weitergeführt, was der Scammer mit Eltern oder Geschwistern begründet, die er sonst wecken könnte.

Als vermeintliche Aufnahme von sich selbst spielen die Scammer Webcam-Videos masturbierender Sexarbeiterinnen ein, die sie so in- und auswendig kennen, dass sie genau dann Texte eingeben, wenn die dort sichtbaren Frauen das auch machen. Dabei fragen sie die Opfer, ob sie ihre Penisse sehen können. Lassen sich diese darauf ein, folgt die Aufforderung zu masturbieren und die Webcam so einzustellen, dass man dabei sowohl ihren Penis als auch ihr Gesicht sehen kann.

Sind sie so dumm, auch das zu machen, erhalten sie kurz darauf Facebook-Botschaften, in denen ihnen die Wahrheit offenbart wird: Dass man sie beim Masturbieren aufgenommen hat und nun Geld haben will, damit man diese Aufnahmen nicht veröffentlicht und Verwandten und Facebook-Freunden zugänglich macht. Um das zu unterstreichen, macht man einem Opfer die Beweisaufnahmen erst einmal selbst zugänglich. Durch die Facebook-Profile wissen die Täter meist auch, ob ihre Opfer verheiratet oder religiös aktiv sind, wo sie arbeiten und über wie viel Geld sie ungefähr verfügen könnten. Danach richten sie dann ihre Forderungen aus.

Westliche Tintlinge, die ihre Amateurpornos freiwillig auf Portalen wie YouPorn veröffentlichen, kann man mit solchen Masturbationsaufnahmen eher nicht erpressen - Araber aus den Golfstaaten, wo an der Scharia orientierte Rechtsordnungen das Geschlechtsleben regeln, dagegen schon. Aber auch Araber, die sich in Europa und den USA eine Existenz aufgebaut haben, sind meist recht empfänglich, wenn man droht, ihre Familien mit entsprechenden Bildern zu konfrontieren. Das bestätigte el Mawy ein Mann, der in England eine Selbsthilfegruppe für Sex-Scam-Opfer leitet und in den letzten vier Jahren über 14.000 Hilfsanfragen bekam.

Ein junger Mann aus Oued Zem sagte dem BBC-Reporter, dass er mit seiner Sex-Scam-Masche etwa 500 US-Dollar am Tag einnehme und dass es in der Ortschaft noch Hunderte andere gäbe, die dem Geschäft nachgingen. Angesicht von massenhaft deutschen Luxuslimousinen, zahlreichen auch für westliche Maßstäbe schicken und teuren Restaurants und mindestens 50 Büros für internationalen Geldtransfer in Oued Zem fand el Mawy das durchaus glaubwürdig.