Steht der Einmarsch der Türkei in den Irak bevor? 07. November 2016 Elke Dangeleit

Die Stationierung von Panzern in Silopi an der türkisch-irakischen Grenze lässt nichts Gutes vermuten

Die regierungstreue Presse versucht die türkische Bevölkerung nun schon seit Wochen auf die neuen (alten osmanischen) Gebietsansprüche der Türkei in Griechenland, Bulgarien und vor allem in Nord-Syrien und dem Nord-Irak einzuschwören. Immer wieder kursieren in den Medien Karten der "neuen" Türkei nach der Annexion. Der Lausanner Vertrag, der nach dem 1. Weltkrieg die Grenzen der heutigen Türkei bestimmte und damit für die Kemalisten das Fundament der säkularen Republik Türkei legte, wird von Erdogan als Niederlage umgedeutet (Der Traum vom Großtürkischen Reich).

Wer denkt, dass dies nur irreale Großmachtphantasien bleiben, könnte irren. Denn Erdogan scheint entschlossen, zur Tat zu schreiten. Deswegen sollten bei den Europäern, den USA und Russland alle Alarmglocken klingeln.

Die regierungstreue Zeitung Yeni Safak verbreitet in ihren Artikeln gebetsmühlenartig die von Erdogan favorisierte Verschwörungstheorie, dass der missglückte Putsch vom Westen eingefädelt sei. Es seien die europäischen und amerikanischen Geheimdienste, die ihn stürzen wollten. In Europa, speziell in Deutschland, würden Terroristen herangezogen und ihnen Rückzugsorte eingeräumt.

Diese Anschuldigungen verbreitete die türkische Regierung, nachdem ein belgisches Gericht die Verfahren gegen angebliche PKK-Funktionäre mit der Begründung eingestellt haben, es handle sich gegenwärtig in der Türkei um einen bewaffneten Konflikt, in der Türkei gäbe es einen Krieg gegen die Kurden und die Anschuldigungen, Kurden seien Terroristen, sei falsch.

Dies, wie auch die türkischen Äußerungen gegenüber den zwar schwachen, aber immerhin geäußerten Protesten der Bundesregierung läutet die Abkehr der Türkei vom Westen ein. Unklar ist nur, wohin Erdogans Weg führt. Geht er ein Bündnis mit Russland ein? Dann wird er die kleine Nummer am langen Arm von Putin spielen. Das ist eines Sultans nicht würdig.

Der türkische Plan im Irak

Ganz aktuell steht der Irak auf der Agenda. Die türkische Regierung ist überzeugt davon, dass allein sie in Mosul für Ordnung sorgen könne. Sie wollen unbedingt verhindern, dass das ihrer Meinung nach vom Iran kontrollierte regierte Bagdad die Kontrolle über Mosul erlangt.

Im Sinne der neoosmanischen Gebietsansprüche ist zu befürchten, dass die türkischen Truppen mit ihren Panzern von Silopi gen Mosul marschieren werden, dann über Tel Afar nach Westen bis in das ezidische Shengal-Gebiet, wo sie vermuten, dass dort ein zweites Hauptquartier der PKK entsteht.

Von da aus ist es dann auch nicht mehr weit nach Syrien, genauer nach Rojava, der "demokratischen Föderation Nordsyrien". Die irakische Armee hat der türkischen Armee nicht viel entgegenzusetzen, zumal sich Barzani mit seinen Peschmerga im kurdischen Autonomiegebiet im Konfliktfall auf Seiten der Türkei schlagen wird. Die nordirakischen Kurden sind schon seit langem im Würgegriff der Türkei: Politisch passen Barzani und Erdogan im undemokratischen Führungsstil zusammen, ökonomisch ist der Nordirak fast komplett von der Türkei abhängig – selbst das Trinkwasser wird aus der Türkei importiert. Die große Frage ist nun, wie sich die anderen Mächte verhalten werden.