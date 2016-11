Syrien: De Mistura fordert "autonome" Verwaltung Ost-Aleppos 21. November 2016 Thomas Pany

Die syrische Regierung lehnt ab: Man könne keine Terroristen belohnen, die die Bevölkerung als Geiseln nimmt

Die UN habe einen detaillierten Plan für Hilfslieferungen in die östlichen Viertel von Aleppo, verkündeten hochrangige UN-Koordinatoren am Wochenende in einem Statement. Die Formulierungen darin geben sich Mühe,überparteilich zu sein, wobei die al-Qaida-Verbindung der Milizen außer Acht gelassen wird. In den Mittelpunkt wird das Interesse an der Hilfe für Zivilisten gestellt, die Schutz und humanitäre Hilfe dringend nötig haben.

Angesprochen wird die Zwangslage der Bewohner Ost-Aleppos zwischen "Belagerung " und dem "starken Griff der nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen in der Region Aleppo". Die UN sei bereit, den Zivilisten zu helfen, sobald von allen Parteien der Zugang gewährleistet werde, gaben der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien, Ali Al-Za'tari, und der regionale humanitäre Koordinator für die Krise in Syrien, Kevin Kennedy, bekannt.

"Im Prinzip einig" mit Oppositionsgruppen

Vertreter Russlands hatten kürzlich beklagt, dass die UN die Bemühungen der humanitären Pause, die Russland mit Einverständnis der syrischen Regierung für Aleppo angeordnet hatte, nicht genügend unterstütze. Nachrichten, die am Wochenende zu hören waren, erzeugten vage Hoffnungen, dass sich daran etwas geändert hat. Aufhorchen ließ zum Beispiel der Norweger Jan Egeland, Chef des Norway Refugee Council (NRC), der mit Staffan de Mistura zusammenarbeitet.

Seinen Informationen nach sei man sich mit den bewaffneten Oppositionsgruppen "im Prinzip einig"; man warte nur mehr auf grünes Licht von Russland und der syrischen Regierung. Über den Haken an der Sache verlor er allerdings kein Wort.

Wer sich darüber wundert, dass die Dschihadisten, die die Bevölkerung im Osten Aleppos ihrer Gewalt unterworfen haben, plötzlich offen sind für einen humanitären Zugang, was sie zuvor strikt abgelehnt hatten - außer Russland ziehe sich aus Syrien zurück -, der braucht sich nur den Plan anzuschauen, den de Mistura am Dienstag vergangener Woche dem Guardian unterbreitet hat.

Der Sonderbeauftragte der UN sagte, dass er noch immer will, dass die schätzungsweise 900 Kämpfer der Jabhat Fata al-Sham, (…) bekannt als Nusra-Front, Aleppo verlassen, um in eine andere syrische Stadt zu gehen. Zugleich sollte die syrische Regierung die gegenwärtige politische "anti-Assad"-Verwaltung in Ost-Aleppo, geführt von Brita Haj Hassan anerkennen und wenigstens für kurze Zeit an der Macht lassen (…) Staffan de Mistura im Guardian-Gespräch

Eine autonome Verwaltung in Ost-Aleppo? Wie soll das möglich sein? Das Free Aleppo Governorate Council, dem Brita Haj Hassan laut Medienberichten vorsteht, kümmert sich angeblich vor allem um die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Strom.

Wie unabhängig ist das Free Aleppo Governate Council?

Es gibt ein ähnlich benamtes "Council of Aleppo Rebels", allerdings mit einem anderen Logo und einem eignen Auftritt. Dieses hatte den Plan de Misturas noch vor zehn Tagen deutlich abgelehnt. Darüber hinaus gibt es auch noch das Aleppo Islamic Council.

Das Free Aleppo Governorate Council kritisierte in der Vergangenheit sehr deutlich das Vorgehen Russlands, aber auch die Internationale Koalition und die SDF. Es ist kein Militärrat, anders als Council of Aleppo Rebels. Die Organisation kümmert sich, soweit der Anschein aus Medienberichten (z.B. al-Jazeera, um zivile Angelegenheiten.

Wie die Verbindungen zu den Dschihadisten in Aleppo aussehen, ist nicht klar zu ermitteln. Dass es andere Räte - und einen eigenen der "Rebellen"- gibt, mag ein Hinweis auf eine gewisse Distanz sein. Klar ist freilich, dass die bewaffneten Milizen Kontrolle und die Herrschaft haben, wie auch das UN-Statement bekundet.

Außenminister al-Muallim: Deal unmöglich

Für die syrische Regierung gehört die Disputation über die Unabhängigkeit/Abhängigkeit des Free Aleppo Governorate Council von den Dschihadisten zu den sekundären Erwägungen. Wie die Nachrichtenagentur Sana Außenminister al-Muallim zitiert, ist unzweifelhaft , dass die Bewohner Ost-Aleppos als Geiseln der Dschihadisten fungieren (wofür vieles spricht).

Aus dieser Sicht sind Deals unmöglich. Zumal die Dschihadisten mit einem mörderischen Angriff auf eine Schule in West-Aleppo ihre friedlichen Absichten bekundeten.

Die Idee einer "Selbstverwaltung" sei kategorisch abzulehnen, so al-Muallim, da dies einer Belohnung der Terroristen gleichkomme. Er erwarte von de Mistura ein Datum für die offizielle Wiederaufnahme des inner-syrischen Dialogs.