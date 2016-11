Syriens Zukunft: Assad und mehrere Dschihadistans? 23. November 2016 Thomas Pany

Die Regierung Trump wird die Unterstützung der Milizen wahrscheinlich aufgeben. Wie aber werden sich Saudi-Arabien, Katar und die Türkei verhalten?

Auf etwa 100.000 bis 150.000 Kämpfer beziffert der französische Syrien-Spezialist Fabrice Balanche die Stärke der Milizen, die die syrische Regierung stürzen wollen.

Bei der Einschätzung der IS-Miliz differieren die Schätzungen noch mehr: Die CIA geht laut Balanche von 30.000 Kämpfern in Syrien und im Irak aus. Patrick Cockburn hält dies für eine eklatante Unterschätzung, er geht von 200.000 IS-Kämpfern aus, ein Viertel davon soll sich in Syrien aufhalten.

Allerdings stammen Cockburns Angaben aus einem zwei Jahre alten Artikel und sie berufen sich lediglich auf Einschätzungen eines kurdischen Peshmerga-Generals.

Dass Balanche die alte 200.000 IS-Milizen-Einschätzung in seinem aktuellen Lagebericht "zum Stand der syrischen Rebellion" überhaupt aufnimmt, verwundert etwas.

Man kann nur mutmaßen, dass er mit diesem Ausreißer kenntlich machen will, wie wenig präzise Fakten und Einschätzungen zu den Gegnern Assads vorliegen. Darauf verweist ja schon die Spanne in den Schätzungen zur Stärke der Nicht-IS-Milizen.

Um bei den Zahlen zu bleiben: Die Stärke der regulären Truppen der syrischen Armee gibt Balanche mit 125.000 wieder. Dazu kommen verbündete Milizen, die auf 150.000 Mann beziffert werden, darunter 50.000 schiitische Kämpfer von der Hisbollah sowie iranisch geführten irakische, pakistanische und afghanische Hazara-Kämpfer.

Die SDF schätzt Balanche auf etwa 30.000 Kämpfer.

Das gibt eine grobe Orientierung zu den Größenverhältnissen im syrischen Krieg, wobei sich hier schon zeigt, dass auf Genauigkeit nicht zu zählen ist. Das setzt sich fort in der Aufgliederung der ideologischen Unterteilungen der Anti-Assad- Milizen.

Entwicklung von Dschihadistans

Balanche schickt seiner Analyse die Feststellung voraus, dass der Großteil der militärischen Opposition - außerhalb des IS und der SDF - derart fragmentiert sei, dass es immer schwieriger würde, die "Dynamik des Widerstands" vorauszusagen. Die Zahl der Gruppen nimmt zu und die Koalitionen, die sie knüpfen, ändern ihre Zusammensetzung und ihren Namen. Als einzigen gemeinsamen Nenner könne man nur die "sunnitische Identität" herausheben.

Diese vage "religiöse Homogenität" reiche allerdings nicht aus, um die bewaffnete Opposition zusammenzuhalten und unter eine gemeinsame politische Identität zusammen zu bringen. Das ist mittlerweile allerdings gut bekannt. Neugier kommt bei der Fragestellung auf, die Balanche damit verknüpft: Ob die bewaffneten Umstürzler eine Chance haben, die Regierung Assad zu entfernen?

Dem fügt er eine weitere, nach Stand der Dinge wahrscheinlichere, Möglichkeit hinzu, nämlich dass sich in Syrien Dschihadistans entwickeln würden und wie dagegen vorzugehen wäre. Um es vorwegzunehmen: Balanches Sicht läuft quer zur Ansicht, dass keine Fraktion mehr unterstützt werden soll. Er äußert die These, dass die säkularen Gruppen jetzt und schnell unterstützt werden müssten. Er sieht darin die einzige Möglichkeit, um zu verhindern dass aus den "Widerstandszonen" Dschihadistans werden.

Die Ansicht - von Balanche vorsichtig formuliert: "Yet this may be the only means of preventing.." - ist in mehrerlei Hinsicht verstörend und angesichts der kommenden US-Regierung wahrscheinlich ohne Realitätsgehalt. Weil sie von Balanche kommt, ist sie aber bemerkenswert.

Zur Position Balanches

Fabrice Balanche ist, um seine Position grob zu umreißen, kein Parteigänger einer militärischen Intervention in Syrien und keiner, der überall nur "moderate Rebellen" am Werk sieht. Seien Analysen hoben sich in vielem - nicht in allem - ab von verbreiteten Sichtweisen.

So äußerte er sich dezidiert zu den Dschihadisten in Aleppo, als andere nur von der Zivilbevölkerung und den "russischen und syrischen Kriegsverbrechern" schrieben. Er meinte in einem Interview mit dem Figaro, dass in den von den Dschihadisten beherrschten Vierteln "im Wesentlichen nur mehr Familien von Kämpfern wohnen, die dafür bezahlt werden, dass sie dort bleiben".

Balanche machte auch immer wieder auf die Unterstützung der Dschihadisten durch Saudi-Arabien, Katar und der Türkei aufmerksam. Seine Beiträge zur Situation in Syrien wurden bei den Experten, welche die Einmischungspolitik der Sponsorstaaten scharf kritisierten und sich ebenso scharf gegen die Verharmlosung der dschihadistischen Gefahr wandten, beachtet. Und jetzt also zeigt der Think-Tanker sein wahres "Interventionsgesicht"?

Der Franzose ist Visting Fellow der Denkfabrik Washington Institute for Near East Policy, zu dessen Mitgliedern die neokonservativen Interventionisten Richard Perle und Paul Wolfowitz gehören.