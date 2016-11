Trump weiter im Kampf gegen die "Lügenpresse" 29. November 2016 Florian Rötzer

Der gewählte Präsident bleibt sich treu und unterhält seine Anhängerschaft

Donald Trump scheint es nicht lassen zu können, immer wieder in die Tasten zu hauen oder hauen zu lassen, um seiner Wut Ausdruck zu verleihen und sich als Bully zu bewähren. Ob er dies macht, weil seine Anhängerschaft dies erwartet, oder er nur zu narzisstisch aufgeladen ist, muss dahingestellt bleiben. Jetzt zog er es vor, nicht selbst zu schreiben, sondern veröffentlichte Retweets, die aber seine Haltung verkörpern sollen.

Am Sonntag erklärte mit Tweets verärgert und gekränkt, dass Wahlergebnisse zu akzeptieren seien, da die Wahl fair abgelaufen sei, aber er betonte gleichzeitig, dass nicht Hillary Clinton, sondern er auch die absolute Zahl der Wahlstimmen leicht erhalten hätte, wenn nicht Millionen illegal abgestimmt hätten und er in weniger Bundesstaaten Wahlkampf gemacht hätte. Den Medien warf er mal wieder einseitig gegen ihn gerichtete Berichterstattung vor (Donald Trump sichtlich verärgert über Nachzählungskampagne).

Natürlich ging da ein Rauschen durch die Medien, da Trump nun auch letztlich behauptete, dass es Wahlmanipulationen gegeben habe, obgleich er doch gerade gegen die Nachzählungskampagne zu Felde zog und die Grünen beschuldigte, damit nur Geld in die eigene Tasche stecken zu wollen.

Es dürfte wohl kaum viel geschickter vom gewählten Präsidenten sein, sich nun über Retweets über die ihm gegenüber kritischen Medien zu äußern. Vielleicht wurde ihm geraten, sich ein wenig selbst zurückzuhalten, vielleicht sahen seine Berater oder sein Chefstratege, der mit dem Streuen von Gerüchten und Kampagnen bei breitbart.com einige Erfahrungen hat, in der indirekten Rede eine bessere Strategie.

Ganz konnte er es jedenfalls nicht lassen, am Ende der Retweets seinen eigenen Kommentar dazu zusetzen, um gegenüber CNN loszugehen: "CNN is so embarrassed by their total (100%) support of Hillary Clinton, and yet her loss in a landslide, that they don't know what to do." Dafür erhielt er bislang von fast 50.000 Menschen ein "Gefällt mir", was vermutlich Trump gefällt, von dem es heißt, dass er es schätzt, wenn er auf irgendeinem Medium in voller Größe abgebildet ist. Die Medien sind sein Spiegel, daher könnte er auch auf Kritik so gekränkt reagieren.

Trump selbst hatte ohne jede Beweise behauptet, dass in einigen Bundesstaaten, in denen Clinton gewonnen hatte, millionenfacher Wahlbetrug mit illegalen Stimmen stattgefunden habe. Er lieferte keinen Beweis nach, sondern einen Retweet, in dem sich jemand darüber beschwerte, dass CNN berichtet hatte, es gebe dort keine Hinweise auf Wahlbetrug: "@FiIibuster: @jeffzeleny Pathetic - you have no sufficient evidence that Donald Trump did not suffer from voter fraud, shame! Bad reporter." Darauf ließ Trump den Retweet folgen: "@sdcritic: @HighonHillcrest @jeffzeleny @CNN There is NO QUESTION THAT #voterfraud did take place, and in favor of #CorruptHillary !""

Das ist offenbar der Stil, mit dem in den nächsten Jahren möglicherweise Politik gemacht wird, wenn Trump nicht doch noch in der Establishment-Maschinerie in Washington eingefangen wird, worauf manche hoffen. Dann aber besteht die Gefahr, dass seine Anhänger, die von ihm im Wahlkampf aufgehetzt und mit vielen radikalen Versprechungen bedacht wurden, sich von ihm abwenden und so eine neue Tea-Party-Bewegung noch weiter rechts außen entsteht.