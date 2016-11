All Alerts are Social 02. November 2016 Harald Taglinger

Na endlich. Die NASA hat jetzt ein Asteroiden-Frühwarnsystem. Das will ich dann aber bitte als SMS auf mein Handy weitergeleitet haben

So einfach ist das nicht mit dem Weltall, nämlich. Denn da draußen herrscht mehr Verkehr als auf der Hauptstraße in Dösingen zum Beispiel. Und zwar wegen der Asteroiden, die sich immer einmal wieder fast unbemerkt nähern und dann mit lautem Knall einschlagen.

Frecherweise haben sich diese Brocken bisher nicht angemeldet. Und das gedenken sie auch weiterhin nicht zu tun. Allerdings kann die NASA jetzt ein wenig Abhilfe schaffen. Zumindest mit der Ankündigung. Ein neues System, das Scout heißt, kann jetzt vor anrückenden Asteroiden warnen. Da sagt man sich natürlich "Moment mal, heißt das, vorher wussten wir es nicht und sind feuchfröhlich durch das Weltall geschlittert, ohne auch nur den HAUCH einer Ahnung zu haben, was da alles auf uns zukommt?"

Ja, so kann man das sagen.

Aber jetzt ist ja alles gut. Das heißt: wirklich helfen tut das auch nicht, denn natürlich kann Scout nur sagen "Och, da kommt aber ein Brocken auf uns zu." Abschießen kann es das Ding nicht. Immerhin wissen wir dann alle schneller, dass wir verglühen werden. Das ist wichtig, denn bei Kurz-vor-knapp-Warnung stehe ich immer vor dem Schrank und weiß nicht, was ich zum Armageddon anziehen soll. Geht natürlich gar nicht.

Also erwarte ich mir schon, dass Scout 2.0 auf meinem Handy eine Nachricht hinterlässt. Per SMS zum Beispiel. Sowas wie:

Brocken found.

Impact: 12.2.2017

Place: Dösingen

Fucked Factor: 78%

Da kann man sich wenigstens ein wenig darauf vorbereiten. Dass nur die Damen und Herren im Kontrollzentrum in Florida bleich um die Nase werden, bringt mir nichts. Aber wenn ich dann noch die Einschlagparameter in eine App nach dem Muster von Needed anschauen kann, das mir statt dem besten Shopping-Angebot in der Gegend den wunderbarsten Bunker für die nächsten 10.000 Jahre anzeigen kann, dann sind wir da auch schon eine Runde weiter.

Alles andere wäre nicht mehr zeitgemäß, auch die NASA muss endlich mal in diesem Jahrhundert ankommen. In den Mond starren alleine macht es heute nicht mehr. All Alerts are Social. Drunter brauchen wir gar nicht mehr reden.