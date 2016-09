"Findige Anwälte verhindern die rechtmäßige Rückführung abgelehnter Asylbewerber systematisch"

Der für seine stets streng sachlichen wie kompetenten Einlassungen bekannte Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, ließ die BILD-Zeitung wissen:

„Es gibt eine regelrechte Abschiebeverhinderungsindustrie. Findige Anwälte und Organisationen wie Pro Asyl verhindern die rechtmäßige Rückführung abgelehnter Asylbewerber systematisch. (…) Das muss sich dringend ändern.”

N24 kündete Wendt, es gäbe „viele Anwaltskanzleien, die sich sehr darauf spezialisiert haben, diesen Zeitraum (zwischen Ablehnung des Asylantrags und Abschiebung, Anm. d. Verf.) möglichst lang zu gestalten, damit die Menschen im Ergebnis hierbleiben können.”

Die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche Anwaltvereinschrieben ihm daraufhin einen offenen Brief:

"(...) Ihrem in Ihren Worten enthaltenen Vorwurf, Teile der Anwaltschaft und Hilfsorganisationen für Asylsuchende würden systematisch unrechtmäßig Abschiebungen verhindern, treten wir entschieden entgegen. Es ist die gesellschaftliche Aufgabe der Anwaltschaft, für eine faire und rechtsstaatliche Behandlung der Bürger einzutreten.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nehmen legitime Rechte ihrer Mandanten wahr, wenn sie im Fall der Ablehnung eines Asylantrages die Vertretung übernehmen und helfen, dass diese momentan nicht abgeschoben werden. Das Einlegen von Rechtsmitteln gegen behördliche und gerichtliche Entscheidungen ist in Deutschland zum Glück rechtsstaatlich verankert. Nur weil Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beauftragt wurden, Rechtsmittel einzulegen, konnte der Bundesgerichtshof zahlreiche Entscheidungen der Amtsgerichte in Abschiebehaftsachen, die rechtswidrig waren, überprüfen und korrigieren.

Jeder Rechtssuchende, auch derjenige ohne Bleiberecht, hat Anspruch auf anwaltliche Vertretung. Der Zugang zum Recht, den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sichern, darf weder von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen noch von seinem Aufenthaltsstatus abhängig sein. Dies ist ein Fundamentalgrundsatz des Rechtsstaatsprinzips. Die Anwaltschaft gewährleistet die Teilhabe des Bürgers am Recht und damit der Verwirklichung des Rechtsstaats. Sie trägt dazu bei, die Akzeptanz der Rechtsordnung zu erhöhen. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe als illegitime Verhinderungsstrategie gegen Ausweisungen darzustellen, ist sachlich falsch und dient nicht der notwendigen Debatte um die Frage, wie mit der Tatsache großer Asylbewerberzahlen umgegangen werden kann. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie bei zukünftigen Äußerungen in Bezug auf die Anwaltschaft anerkennen würden, dass die Anwaltschaft die Verantwortung dafür trägt, dass jedermann Zugang zum Recht hat – und dass hoheitliche Entscheidungen im Bereich des Asylverfahrensrechts wie jede anderen mit unserer Hilfe überprüft und erforderlichenfalls korrigiert werden können. Wir nehmen diese Verantwortung gerne wahr.”

Wendt hatte neulich selbst Anwälte bemühen müssen, weil er mit seinem Gepoltere überraschend die AfD entzückte. So hatten sich nicht nur AfD-Star Frauke Petry für Wendts Buch bedankt, sondern den wackeren Polizist auch mit seinem Konterfei auf Facebook neben einem AfD-Logo abgebildet und mit "Es wird höchste Zeit, die Dinge zu ändern." zitiert. Wendt wehrte sich gegen seine Vereinnahmung mit einer Eilverfügung.