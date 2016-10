Für intelligent, dreimal hupen

Auf der Isle of Man gab es zu Zeiten der UMTS Euphorie einen Feldversuch. UMTS? Ach, das waren diese heutzutage irrsinnig langsamen mobilen Netzverbindungen, deren Lizenzen für Milliarden gehandelt wurden, weil man sich davon das große Geld versprochen hat. Datenübertragung sollte ein irres Business werden. Sogar mit Video. Gut, dann kam das Internet, das mobile Internet, es kamen 4G und 5G (die ja irgendwie die besserwisserischen Kinder von UMTS sind), aber das wollte ich gar nicht erzählen.

Auf der Isle of Man jedenfalls gab es diesen Feldversuch, was man denn so machen könne, wenn man UMTS erst einmal flächendeckend ausgerollt hat. Dann würden einem ja unglaubliche Anwendungen einfallen, die das Leben der Menschen verändern würden. Gut, Facebook gab es damals noch nicht, das Display eines Handys sah auch mehr nach dem Sehschlitz eines Panzers aus. Aber das Dilemma war groß. Es fiel den Feldversuchlern so gar nichts ein. Die einige einigermaßen passable und erfolgreiche Anwendung beim Testpublikum war ein Service, das nächste Klo auf der Insel zu finden.

Hat sich nicht durchgesetzt, einzelne gehen noch heute am Strand der Insel pinkeln. Aber egal.

Warum ich das erzähle? Weil die ersten Produkte auf uns zukommen, die die neuen Segnungen der aufkeimenden Maschinenintelligenz an Bord haben. Mein Liebling stammt derzeit vom Autobauer Volvo. Der dort in der Mache befindliche Bus mit fahrerfreier Steuerung löst das Dilemma, evt. Fußgänger oder andere ummotorisierte Verkehrsteilnehmer zu überfahren, mittels einer verblüffend einfachen Einrichtung.

Der Bus hupt alles unglaublich laut an, das bei drei von der Strßse weg auf dem nächsten Baum sein soll. Einmal europaweit ausgerollt stelle ich mir vor, wie das akustische Grundklima auf den Straßen eher der Rushhour von Bangkok oder Kalkutta zu gleichen beginnt. Und die ersten Spaziergänger mit Hörschaden werden Volvo auf Milliarden verklagen. Zumindest wissen Rettungskräfte schon rein schalltechnisch gleich, wo es wohl in der Stadt gekracht haben muss. Toll.

Wo wir gerade bei "toll" sind. Dieser – natürlich japanische – Kinderroboter hat genau die Aufgabe, die man anhand seiner Bezeichnung vermuten würde. Das Ding soll auf Kinder aufpassen. Hört sich gut an. Papa oder Mama sind aus dem Haus, schalten den Roboter an, und die Kinder machen brav ihre Hausaufgaben, während die mechanische Nanny Saft bringt.

Gut.

Wer Kinder großzieht, der wird wissen, wie es wirklich abläuft. Papa und Mama gehen wie gesagt nach dem Anschalten des Roboters aus dem Haus und vertrauen auf den Saft und die Hausaufgaben. Sobald die Türe ins Schloss fällt, tritt der eine der lieben Kinderlein der Blechdose so fest ins Rollbein, dass das Ding umfällt und zappelnd nicht mehr hoch kommt. Dann holt die andere Bratze einen Schraubenzieher und schaut sich mal das Innenleben des Dings genauer an. Wenn die Eltern dann heim kommen, finden sie einen umprogrammierten Roboter vor, der in Mamas Haushosen mit Martini vor dem Fernseher sitzt, Fußball kuckt und währenddessen schottische Fruchtbarkeitslieder johlt. Die Kinder? Haben den ganzen Saft niedergemacht und die Hausaufgabenhefte verbrannt.

Das passiert natürlich nur, weil diese Dinger menschlich nachprogrammiert sind. Nicht immer zum Guten. Wenn man nach Frisuren für Business in Google sucht, dann spuckt der Algorithmus Aufnahmen von lächelnden weissen Frauen aus. In den USA zumindest. Und die gegenteilige Suche zeigt nur Frisuren von schwarzhäutigen Trägerinnen. Hoffen wir einfach, dass die Maschine das sich sich nicht selbst ausgedacht hat. Sonst befürchte ich irgendwann das Aufkommen von rassistischen Kinderrobotern, die wild die Mama und den Papa im Wohnzimmer anhupen.

Sinnvoll ist das nicht. Unterhaltsam eigentlich nur am Anfang.

P.S.: Wo ist hier das nächste Klo?