Ich glaub, ich seh' nicht recht

Man kann sich schon ein Eigentor schießen, wenn man nur in eine Richtung denkt. Zum Beispiel haben staatliche Stellen in Taiwan den Damen und Herren von Google nahegelegt, doch bitte die Luftaufnahmen einer Insel so unscharf in Google Maps zu belassen, dass man die militärischen Anlagen darauf nicht mehr erkennen kann.

Da hat sich dann Google gesagt: Da machen wir doch gleich mal einen Wink mit dem digitalen Zaunpfahl an ein paar Journalisten im Vereinigten Königreich (aka Großbritannien). Und dann ist das schon eine schöne Geschichte. Und gemacht haben sie sonst gar nicht.

Die Insel, die dummerweise in Richtung Festland China zeigt, ist immer noch schön scharf auf Google Maps zu finden. Der Flughafen darauf (viel mehr passt da auch nicht hin) wird vermutlich nicht für Heerscharen an Anglern angelegt worden sein. Das sieht schon ein wenig nach Militär aus, zweifellos. Auch die Flugabwehrtürme am Strand. Die kann man zwar mit ein bisschen Fantasie für Pokemon-Go-Tierchen halten, aber vermutlich denkt sich das chinesische Militär: Oha, das sind militärische Anlagen, mal gut, dass wir Google Maps haben und uns intensiv damit auf mögliche Kampfhandlungen vorbereiten können. Das ist natürlich viel bequemer als mit diesen chinesischen Spionagesatelliten, die ja nicht einmal den nächsten Starbucks neben einer Kaserne einblenden können.

Da, muss man sagen, da sind die US Militärs viel entspannter. Wenn man zum Beispiel das Pentagon auf Google Maps anschaut, dann findet man darauf auch einen Starbucks. Mitten im Fünfeck, zweiter von vier Gebäuderingen des Hauptquartiers. Nur eine Ringstruktur von KFC entfernt. Das nenne ich mal Transparenz. Und falls ich doch mal beschließen sollte, das Hauptquartier einzunehmen, etwa nach einem Wahlsieg von Donald Trump im November, dann weiß ich jetzt zumindest, wo ich mir meine Double Shot Latte Soy Milk und so mitnehmen kann. Außerdem kann ich mir denken, wo Donald in der Mittagspause sitzt, bei seiner dokumentierten Liebe für Fast Food.

Und mir war sogar so, als hätte ich bei den Luftaufnahmen vom Vatikan die Wäscheleine des Papstes gesehen. Oder waren das doch in Reihe laufende Nonnen, die zur Frühmesse unterwegs waren? Egal. Auf jeden Fall hat keiner der Genannten auch nur ansatzweise ein verschwommenes Foto in den Datenbanken gefordert. So weit sollte man cool sein, wenn man sich schon Volkssouverän von Taiwan nennt.