Iss, was Du updatest

Wenn es stimmt, was Wikipedia da schreibt, dann sind in den vergangenen knapp neun Jahren seit der Markteinführung etwa eine Milliarde iPhones über den Ladentisch gewandert. Und weil man an dieser Stelle immer einen Turm baut, um sich die pure Masse vorzustellen: Aufeinander gestapelt ergäbe das etwas einen Turm von 6900 Kilometern Höhe. Und wenn man den umstieße (und das passiert bei einem Turm von 6900 Kilometern leicht einmal), dann entspricht das einer Strecke über den Pazifik, für die eine Französin im Ruderboot 72 Tage braucht. Hammer, oder?

Also auf jeden Fall eine Menge Facebook mit Telefonanschluss, und all diese Geräte landen erwartungsgemäß auf dem Müll. Müssen sie aber nicht, denn die Ankündigung von Nigel Gifford könnte aufhorchen lassen. Der hat nämlich angekündigt, in Zukunft essbare Drohnen zu entwickeln. Das macht er aus Nächstenliebe, denn die Snackdrohne ist dazu gedacht, um in Gebiete zu fliegen, in denen der Hunger wütet, die über herkömmliche Straßen nicht mehr erreichbar sind und deshalb auf anderem Wege Nachschub für die Ernährung der dortigen Bevölkerung sein soll.

Das hat man vielleicht früher einmal mit Pferden gemacht, die das dumpfe Gefühl beim Einreiten in ein Dorf nicht los wurden, dass der Jubel der Bevölkerung eher kulinarische als tierliebende Gründe hat. Aber nun gibt es eben Werkstoffe, die nahrhaft sind und eine flugfähige Drohne ermöglichen sollen.

Und genau hier setzen wir uns noch einmal für ein iPhone an.

Das Beispiel kann Schule machen, anstatt weiter für Müllhalden in der Dritten Welt zu sorgen. Liebe Menschen von Apple, bitte baut doch wirklich grüne iPhones, die sich nach dem Gebrauch (also etwa immer nach zwei Jahren) einfach aufessen lassen. Die Grundform eurer Geräte hat ja eh schon so etwas Schokoladentafelartiges, da wäre es doch sicher leicht, die Rückseite vielleicht in der Form von knickbaren Rippen zu gestalten. So isst sich das Ding dann leichter.

Ich hätte übrigens gerne eine iPhone mit ganzen Haselnüssen, aber da bin ich offen. Hauptsache das Ding lässt sich als Hauptmahlzeit verspeisen. Dann wäre das mit "Apple" im Firmennamen auch nicht mehr so abwegig.

Deal?