Maluuba liest nach

Gerade erst hat Apple mit Sierra meine iMessage App etwas unstabil gemacht und mir aber dafür Siri verpasst, das unter anderem auch sofort etwas abseitige Musik erkennt (Antigone, Carl Orff. Stuttgarter Symphonie Orchester, 1977. Korrekt, nicht schlecht). Ich gebe zu, Carl Orff zu erkennen, das gehört nicht zu den ersten Aufgaben eines Chatbots, die ich mir erwarten würde. Aber das ist schon OK, das ist wie mein Freund Xaver, der mich regelmäßig anruft und so tolle Dinge erzählt wie: "Wusstest Du, dass ein Engländer im 19, Jahrhundert das Gewicht der menschlichen Seele vermessen hat und auf einen Durchschnittswert von acht Gramm pro Seele kam?"

Auch sehr faszinierend, auch nicht wirklich immer zielführend.

Nun ist es mit Chatbots ansonsten so, dass sie sehr schnell langweilig werden, wenn man nach den ersten paar Tagen die Frage "Wie geht es Dir" nicht mehr sooooo faszinierend findet. Selbst die korrekte Antwort darauf nicht mehr. Schön, dass es deshalb die Beta eines neuen Bots von Maluuba gibt.

Maluuba hält sich erst gar nicht mehr mit Smalltalk auf, denn der Bot, den die Deep Learning Experten dort entwickeln, liest. Gut, überrascht hat diese Aussage jetzt nicht, denn die wenigsten Bots reagieren bisher auf strukturiertes Jodeln, die meisten wollen doch auf Grund von getippter Sprache antworten. Aber bei diesem Produkt geht es schon um das Geschriebene an sich. Das muss man sich in etwa so vorstellen: Eines Tages erschrickt User X angesichts eines längeren Textes von – sagen wir – 500 bis 700 Seiten ob der schieren Masse des zu lesenden Konvoluts und nutzt den besagten Bot lieber, indem er ein Dropdown-Menu im Browser aufruft und das kleine, aber feine Werkzeug stattdessen lieber befragt, um was es denn im vorliegenden Text gehen könnte.

Nehmen wir also an, User X hat sich die Bibel vorgenommen und will nun vom Maluuba Bot wissen, wie das Buch ausgeht. Dann darf man erwarten, dass mittels unglaublicher Deep Learning Technologie der Output schon wenige Augenblicke später sein dürfte:

"Keine Ahnung, das letzte Mal lebendig hat man den Helden an einen Querbalken genagelt gesehen."

Das ist nicht schön als Aussage, würde aber schon von einer gewissen Intelligenz zeugen. Antworten wie "Gott ist tot, und die Welt kriegt es mit Bösewichten auf Pferden zu tun" lassen zwar auf textuelle Sachkenntnis, allerdings auf wenig Durchdringung des Kontextes schließen. Denn Golgatha sollte man von Nietzsche trennen können, und die Johannes-Offenbarung von einem Italowestern.

Nun, wir werden Maluuba ausprobieren, sobald er released ist. Vielleicht erst mal an diesem Text. Und auf die Frage, wie der ausgeht, sollte dann eine Art von unendlicher Schleife entstehen.