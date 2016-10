Marsbesiedelung als Lösung der Flüchtlingskrise

"Im Weltall habe ich eine Welt ohne Grenzen gesehen. Deshalb bedaure ich es, wenn Staaten die Augen vor den menschlichen Grundbedürfnissen der Flüchtlinge verschließen."

Muhammad Ahmed Faris

Schon immer war das Weltall für die Menschen ein Phantasieraum gewesen, ein Ort der Projektionen und des Utopischen. "...um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensweisen und neue Zivilisationen". Aber wo steht die Weltraumfahrt eigentlich heute? Einerseits ist sie veralltäglicht worden, die Erdumgebung ist überfüllt von hunderten von Satelliten und anderen Weltraumgefährten, es gibt immer wieder Forschungsmissionen und zudem plant man langfristig neue Flüge auf den Mond, und irgendwann auf den Mars.

Zugleich gibt es erste private Anwendungen: Was der Alpentourismus für die oberen Zehntausend des 19.Jahrhunderts war, ist der Weltraumtourismus für die des 21. Und dann natürlich Teflon und Google-Earth!

Andererseits hat die Weltraumfahrt allen Glamour und Heroismus eingebüßt. Die Ökos fanden Raumfahrt eh immer politisch unkorrekt. Es ist ein Geschäft für Handwerker und Ingenieure, vermeintlich sinnlos und zu teuer, Raumschiffe sind gekachelt, und dann platzen diese Kacheln auch noch regelmäßig ab - irgendwie scheint aus der großen Erzählung Raumfahrt die Luft raus.

Über die Zukunft und Potentiale der bemannten Raumfahrt und die Wiederbelebung der eskapistischen Energie der Weltraumfahrt beraten diese Woche die Gäste beim 29. Astronauten- und Kosmonautenkongress in Wien - einer Art großem Klassentreffen der Raumfahrer. Zu der Konferenz werden vor allem erfahrene Astronauten und Kosmonauten erwartet, die bereits fünf bis sechs Flüge ins All hinter sich haben, darunter der 82-jährige Alexej Leonow, der 1965 den ersten Weltraumspaziergang unternommen hat.

Die Gästeliste ist lustig. Bei den Deutschen, den Russen und dem Schweden stehen darauf auch gleich die Ehefrauen, allerdings nur mit Vornahmen. Bei den Franzosen, dem Spanier und dem Saudi steht keine. Sind das alles Single? Oder haben sie die Frau zuhause gelassen, weil sie in Ruhe flirten möchten? Oder weil in Franreich die Frauen berufstätig sind? Egal, das nur als überlegung am Rande.

Nicht zu Gast in Wien ist - und da stoßen die unendlichen Weiten schnell an ihre Grenzen - Muhammad Ahmed Faris. Aber: Wer kennt diesen Mann schon? Dabei müsste Muhammad Ahmed Paris fast genau so bekannt sein, wie Juri Gargarin und Neil Armstrong, wenn es mit rechten Dingen zuginge, und sich nur für Syrien irgendeiner ernsthaft interessiert hätte, bevor vor fünf Jahren alles anders wurde.

Muhammad Ahmed Faris war der erste Syrer im Weltraum. Als Kosmonaut flog er vor fast 30 Jahren, am 22.Juli 1987 als Besatzungsmitglied der Soyuz TM 3 mit zwei Kollegen der verbündeten sowjetischen Weltmacht ins All und erledigte technische Arbeiten auf der Raumstation Mir.

Seitdem hat sich viel getan. Die Weltrevolution fand wirklich statt, allerdings anders, als geplant: Zuerst in der Sowjetunion, dann in Syrien. Nationalheld Muhammad Ahmed Faris, inzwischen ein 65jähriger pensionierter General der syrischen Luftwaffe in seiner Geburtsstadt Aleppo, der bei dem Regime in Ungnade gefallen war, unterstützte den Aufstand gegen Assad, musste fliehen und lebt heute mit seiner Familie als Flüchtling in Istanbul.

Es sind surreale Performances und schräge Mischformen aus Fakten und Fiktion, mit denen sich der 1971 geborene türkisch-kurdische Künstler Halil Altindere seit knapp 20 Jahren einen Namen gemacht hat. Altindere war auf der documenta, der Berlin Biennale und vielen anderen Ausstellungen mit seinen Arbeiten vertreten. Jetzt hat er für den Neuen Berliner Kunstverein "Space Refugee" entwickelt, dass das Flüchtlingsthema mit einem anderen Motiv verknüpft, an das man da zunächst gar nicht denkt: Der Erkundung des Weltraums durch den Menschen. Altindere erzählt jetzt diese erstaunliche Geschichte des Muhammad Ahmed Faris in einem spannenden Projekt in einer Ausstellung im "Neuen Berliner Kunstverein".

Da sehen wir Muhammad Ahmed Faris auf alten Fotografien, die auf Öl und Acryl zu großformatigen, aber fotorealistischen, in ihrem Stil an den sozialistischen Realismus erinnernden Gemälden verwandelt wurden. Mit Schnurrbart, 80er Frisur und Bauchansatz ein stolzer und doch alltäglicher, fast ein bisschen spießiger Held. Dann im Kreis seiner Familie - eine idealtypische Idylle, typische Propagandabilder.

Altinderes Projekt "Space Refugee" - "Weltraum-Flüchtling" - ist aber eine gerissene Gratwanderung zwischen Wahrheit und Illusion, Fakten und Fiktion. Denn der Künstler spinnt die wahre Geschichte von Muhammad Ahmed Faris einfach im Geist der Utopie, die die Weltraumfahrt schließlich seit jeher gewesen ist, in die Zukunft weiter.

Dies ist nun die Geburtsstunde des eigentlichen, frechen Clous der Ausstellung: "Mission Palmyra". So heißt, benannt nach dem teilzerstörten syrischen UNESCO-Kulturerbe ein fiktives Raumprogramm, das sich von Faris geleitet, einen Flug zum Mars und die Kolonisierung des Roten Planeten durch den Menschen vorgenommen hat.

In einer gut 20 Minuten langen Video-Film-Installation malt der Künstler dieses Mars-Projekt in allen Einzelheiten aus. Wir erfahren darin, dass man heute offenbar nur noch mit dem 3-D-Drucker in den Weltraum fliegen muss, dann kann man sich auf dem Mars einfach alles ausdrucken, sogar ein Haus.

Wir erfahren, dass genug Eisen auf dem Mars vorhanden ist, damit der dortige Teil der Menschheit quasi wieder im Stahlzeitalter des 19.Jahrhundert lebt, aber mit Internet und Raumschiffen natürlich - Steampunk nennt man diese Underground-Subkultur in anderen Zusammenhängen.

Wir erfahren dass es sich bei den Städten auf dem Mars um Siedlungen unter der Erde handeln wird, denn nur so kann man auf Dauer den radioaktiven Strahlen entgehen.

Wer aber sind die zukünftigen Mars-Siedler? Flüchtlinge natürlich! Aus Syrien und anderswo, vielleicht bald auch aus Westeuropa. Wenn man die Flüchtlinge bei uns nicht will, könnte man sie doch vielleicht in den Weltraum schießen und mit ihnen den Mars besiedeln? Eine eine originelle, natürlich bewusst unrealistisch-verspielte Antwort auf die Flüchtlingsbewegungen der letzten Jahre. In Altinderes verspielter, aber nicht unseriöser, auch mit ihrem Ernst spielenden "Mission Palmyra" erscheint der Weltraum einmal mehr als Ort ohne Krieg, Konflikte, als Ort der Utopie. Ein aufregendes Projekt, Kunst als Ort des Denkens, als Ort des Utopischen.