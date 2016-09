Mauss in der Falle

„James Bond sei ihm zu langweilig,“ wird der wohl umtriebigste aller deutschen Geheimagenten Werner Mauss häufig zitiert. Allerdings erinnert Mauss heute an den allerersten verfilmten Bondfilm, die Parodie Casino Royale (1967), in der ein ergrauter steinreicher Ex-Spion auf dessen üppigen Anwesen reaktiviert wird. Mauss besitzt in der Eifel sogar ein ganzes Tal mit Luxusvilla und Reithalle nebst benachbarten Kleinflugplatz, sein Vermögen wird auf einen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem geschäftstüchtigen Superagenten vor, dieser habe den Fiskus hieran nicht ausreichend teilhaben lassen und zur Verschleierung seiner geheimnisvollen Einkünfte im Ausland verdächtige Konten unterhalten.

Der Auftakt des Steuerstrafverfahrens gegen Mauss wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begann am Landgericht Bochum mit Gegenangriffen der Verteidigung. Der 76jährige Meisterspion, dessen ermittelte Decknamen in der Anklageschrift aufgezählt wurden, tarnte sich trotz der spätsommerlichen Temperaturen mit einem Anorak.

Zunächst beklagten die prominenten Strafverteidiger Hamm, Fischer und Salditt, dass offenbar Gerichtsakten an die Presse durchgestochen worden seien. Man habe entsprechende Strafanzeige gestellt. Die vorgerichtliche Einlassung des legendären Schattenmannes über einen internationalen Geheimbund, dessen Fonds für seine Geheimoperationen er treuhänderisch verwalte und daher für ihn nicht steuerrelevant sei, war für die Medien ein gefundenes Fressen, erzielte jedoch auf das Gericht bislang nicht die gewünschte Wirkung. Kein Geringerer als der einst deutsche Papst sei beteiligt gewesen, dem sein Landsmann das Leben gerettet habe.

Der Spion, der in seiner bemerkenswerten Karriere für die Industrie, das BKA, den Verfassungsschutz und den BND gearbeitet hatte, beanspruchte außerdem eine Aussagegenehmigung, um sich angemessen verteidigen zu können. Dem Vorsitzenden Richter Markus von den Hövel, selbst Fachautor für Geheimnisvolles wie das Grabtuch von Turin und das Schleiertuch von Manoppello, schienen die abenteuerlichen Staatsgeheimnisse jedoch für die Steuerstrafsache entbehrlich zu sein. Die Bochumer Juristen ordnen die Steuerpflichtigkeit für die Konten Mauss persönlich zu.

Verteidiger Prof. Salditt beanstandete zudem den Gerichtsort Bochum als unvertretbar unzulässig, da es in Bochum keine insoweit erforderliche ordnungsgemäße Festnahme gegeben habe. Ursprünglich hatte man Mauss 2012 bei der Durchsuchung seines sagenumwobenen Anwesens in Rheinland-Pfalz festnehmen wollen, wo man den Meisterspion jedoch nicht angetroffen hatte. Der stellte sich am 21.12.2012 freiwillig der Staatsanwaltschaft Bochum in Begleitung seines damaligen Rechtsanwalts.

Dieser Termin war in der Weise vorbereitet worden, als dass Mauss direkt von der Staatsanwaltschaft der Amtsrichterin zur Festnahme pro forma vorgeführt wurde, um in gleicher Sekunde den Vollzug der Untersuchungshaft gegen Zahlung einer Kaution von einer Million Euro auszusetzen. Bei der eher symbolischen Festnahme war auf übliches Brimborium wie Handschellen usw. verzichtet worden, auch der Transport in einer grünen Minna war entbehrlich, da sich in Bochum die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht im gleichen Hause befinden.

Salditt zufolge hätte Mauss daher nur in Rheinland-Pfalz oder in Essen angeklagt werden müssen. Da vor Gericht und in der Welt der Geheimdienste nicht alles ist, wie es scheint, ist nicht auszuschließen, dass der Fall taktisch provoziert sein könnte. Das Gericht jedenfalls wies die Rüge zurück. Ergreifungsort und damit rechtmäßiger Gerichtsort sei Bochum gewesen, wo auch der Haftbefehl erlassen worden sei. Die Haftverschonung und zwei Jahre später die Haftaufhebung sei von Bochum ausgegangen. Aus dem Zeitablauf ergebe sich, dass Willkür ausscheide.

Die Staatsanwältin zeigte sich vom Vortrag zum Gerichtsort unbeeindruckt. Bochum kam seinerzeit ins Spiel, weil dort eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen konzentriert ist. Diese hat sich seit Jahrzehnten einen Ruf als besonders gewissenhaft, unabhängig und unbequem erworben.

Der Angeklagte persönlich schwieg standesgemäß.