"Richter arbeiteten in einem Rechtspflege-Kokon“ 23. November 2016 Markus Kompa

Die wundersame Welt des Polizeigewerkschaftlers Rainer Wendt (6)

Es begab sich im September 2014, dass salafistische Spaßvögel in der Weltmetropole Wuppertal den Karneval vorzogen. So flanierten die Jecken in Signalwesten mit der Aufschrift "Sharia Police" in Kaschempen, um ihre muslimischen Glaubensbrüder von Sünden wie Glücksspiel und Alkohol abzubringen. Derartige Scharade gehört quasi zum Stadtbild, denn auch in Wuppertal ist es üblich, dass junge Menschen bei Junggesellenabschieden verkleidet durch Innenstädte ziehen. Vermutlich hätte niemand Notiz genommen, hätten die Ulknudeln ihren Streich nicht auf YouTube dokumentiert.

In jenen Tagen muss es in der Bundesrepublik äußerst friedlich und nachrichtenarm gewesen sein. Daher hatten denn die Medien auch nichts Besseres zu tun, als wegen der Wuppertaler Wichte komplett freizudrehen und ein Klagegeschrei in Dauerschleife zu intonieren, als sei Bin Laden in der Schwebebahn gesehen worden. Die bizarre Pseudi-Köpenickade war es den Redaktionen von Sprechblasenentleerungssendungen wie Jauch und Hart-aber-fair allen Ernstes wert, kostbare Sendezeit zu vergeuden. Die Medienhysterie befeuerte nicht zuletzt die HoGeSa-Demonstration im Oktober 2014, bei der sich deutsche Hirnabstinenzler über die islamistischen Mitbewerber echauffierten.

Doch nicht die unisono unfähigen Journalisten, die Themen nicht zu gewichten wissen und jeder Kampagne treudoof hinterherhecheln, landeten vor Gericht, sondern die Islam-Eumel, denen man einen Verstoß gegen das Uniformverbot vorwarf. Die nun sprachen die Richter am Montag frei, nachdem sie schon die Anklage nicht zulassen wollten. Die Warnwesten hätten keine bedrohliche, einschüchternde Wirkung und gleichzeitg Ausdruck einer politischen Gesinnung erkennen lassen, befanden die Richter und wandten sich dann wieder ernsthafter Kriminalität zu.

Während es andernorts eines in die Wolken gestrahten Batsignals bedarf, um den dunklen Rächer auf den Plan zu rufen, reicht in Deutschland die Friktion von Dummheit. So wetterte der DPolG-Vorsitzende Rainer Wendt gegenüber Pressevertretern, das Urteil sei unfassbar und ein verheerendes Signal. Die volle Härte des Gesetzes heiße heute oft, "wir stellen von Straftätern die Personalien fest, und Richter lassen sie wieder frei.“ Die Justiz betreibe nur noch Rechtspflege, viele Richter arbeiteten in einem „Rechtspflege-Kokon“.

Wendt bedauerte offenbar auch, dass die Richter über konkrete Taten und Täter urteilen, statt politische Justiz zu betreiben: So hätten zuletzt etwa Hunderte von Polizisten wochenlang rund um die Uhr gearbeitet, um erfolgreich eine Razzia gegen die Salafisten-Szene durchführen zu können. Kurz darauf hätten sie erleben müssen, wie ein Gericht in Wuppertal die sogenannte Scharia-Polizei freispreche. Die Justiz sei sich ihres Schutzauftrages nicht bewusst.“