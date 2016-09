Sex sells, wenn erlaubt

Weniger lustig geht es derzeit in Indonesien zu, denn dort beschließt die Regierung des überwiegend muslimischen Landes LGTB-Apps wie Grindr den Saft abzudrehen. Und das soll erst der Anfang sein, es würde vielleicht auch für Tinder bald schwierig werden. Sex ist sozusagen die Antriebswurzel menschlicher Kultur, aber wenn sie in Konflikt mit offiziellen Moralvorstellungen kommt, dann ist bei der Party schnell die Luft raus.

Natürlich ein Skandal, und man will meinen, dass so etwas in einem westlichen Land nicht passieren kann. Vielleicht finden das sogar einige von uns schade. Nun, passieren tut es schon, vielleicht ein wenig anders als vermutet. Denn in New York gab es bis vor kurzem hemmungslosen Zugang zu freiem WIFI über die dortigen Wifi-Kioske. Das Browsen im Ungestörten soll jetzt aber ein Ende haben. Denn offensichtlich haben zu viele Nutzer das Angebot vor allem in einer Richtung genutzt. Sie haben pornografische Inhalte abgegriffen.

Das macht einen natürlich fassungslos. Auf der offenen Straße. Pornos. Das kann man sich gar nicht vorstellen.

Wer doch ein paar Zahlen braucht,um sich ein genaueres Bild von der Portoflut zu machen: Pro Sekunde wurden 2015 im Schnitt 30.000 Videos mit eindeutigen Inhalten angesehen. 12.4% der Abrufe gehen dabei auf Deutschland zurück. Man kann hier ohne Übertreibung sagen: Wir sind Weltmeister. Natürlich sind nicht wir das. Das ist vielmehr Lothar Usebeck, wohnhaft in Hammrüchen, also im Norden des Landes, der als weithin berühmter Geschwindigkeitsonanist locker 2500 Pornos pro Sekunde konsumiert und deshalb auch von der Suchtstelle in Braunschweig, an die er sich regelmäßig wendet, einen Serverpark gestellt bekommt. Und ein paar Bildschirme. Und ein Erfrischungstuch pro Stunde.

Der kleine Rest geht an ein oder zwei Männer, die auch in Büros diesem Hobby frönen (offiziell sind das 20% der männlichen und 13% der weiblichen Belegschaft).

Deshalb also der Interruptus an den New Yorker Wifi-Kiosken. Und wir fragen uns natürlich auch, was aus der 2013 von CSU-Politiker Geis angeregten Pornosperre wurde. Der hatte doch vorgeschlagen, dass man nur noch nach persönlicher Anfrage beim Provider so ein Video anschauen könne. Also etwa folgender Anruf.

"Ja, Provider hier."

"Ja, guten Tag, hier ist wieder Usebeck."

"Sie schon wieder."

"Genau, ich würde gerne folgende 3000 Pornos ansehen."

"Alle?"

"Einer muss es ja machen. Ach ja, und ich melde mich dann gleich wieder."

"Super."

Muss man sich gar nicht vorstellen, läuft aber auch auf etwas hinaus, das in Indonesien vielleicht Befürworter finden würde. Auf jeden Fall haben Technik und Sex einen unguten Groove. Ganz wohl fühlt man sich bei diesen Zahlen in Verbindung mit blinkenden Servern nicht. Das kann nicht menschlich sein. Das fühlt sich so an wie die Zubereitung von Pizza mittels Roboter. Vielleicht praktisch aber nicht gut. Von anderen Aspekten zur Entstehung und Wirkung von Pornografie noch ganz abgesehen.

Die Verbindung von Daten und Sex ist auch nicht jedermanns und -fraus Favorit. Schon gar nicht, wenn es um die eigenen und den eigenen geht. So hat eine Frau eine Firma verklagt, weil sie einen online steuerbaren Vibrator mit ihrem Partner benutzte, das Ding aber dabei nicht klar signalisierte, dass es sensible Daten über zum Beispiel ihre Körperwärme aufzeichnete und an die Server des Unternehmens weiterleitete.

Geht natürlich gar nicht. Wo ist Privacy, wenn man sie mal braucht.

Es bleibt nur zu hoffen, dass jemand nicht die Körperwärmen von unzähligen Nutzern gehackt und dann öffentlich an einem New Yorker Wifi-Kiosk publizierte. Wenn das Herr Usebeck mitbekommt, dann wird er ein zweites Erfrischungstuch verlangen. Irgendwo muss eine Grenze sein.

Nur wo?