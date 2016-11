Wisch und weg 28. November 2016 Harald Taglinger

Na endlich, da ist er: der Einmal-gedrückt-und-gelöscht-Button für's Internet.

Das sind sie wieder, diese Tage, an denen zumindest ein für die US Navy arbeitender Contractor erst mal ein großes Bier braucht und sich versucht zu entspannen. Das kennt man ja: Zuerst private Daten von 130.000 Matrosen zapfen und dann den Laptop verlieren. Intelligent ist das nicht, aber hey, wir reden vom Militär.

Vermutlich würde zumindest das arme Würstchen, das jetzt vermutlich gerade Backbord von einem US-Flugzeugträger fliegt (und zwar an seinen Ersatzlaptop gefesselt), gerne diesen Button haben, der jetzt aus Schweden in die Welt hineinragt.

Deseat.me ist wieder einmal einer von diesen Services, die einem die Welt versprechen. Und zwar in gelöschter Form. Mit der netten Tagline "Clean your existence". Die Website verspricht mir, meine digitalen Spuren aus unzähligen Plattformen zu löschen. Alles was ich tun muss, ist mich mit meinem Google Account anzumelden und Häkchen zu machen.

Nun sollte man seine Existenz nicht gleich mit einem Account bei Evernote gleichsetzen, und außerdem habe ich erst mal nur drei Sites angeboten bekommen, von denen ich alle drei angeblich gar nicht nutze, aber das kann ja schon trotzdem funktionieren. Kommt ja schließlich aus Schweden.

Immerhin ist es eine coole Methode, um aus dem ganzen Social-Media-Gedöns mit postfaktischem Krimskrams auszusteigen und sich wieder Ruhe auf dem Schirm zu verschaffen. Dass man dabei neue Logfiles auf einem schwedischen Server erzeugt, die sich vermutlich nicht selbst löschen, ist wieder eine andere Sache, auch wenn man dort hoch und heilig verspricht:

Privacy and data security is something we regard as extremely important. In fact, its our number one focus from beginning to end. That's why we built it to run on your computer. So basically the only thing you're telling us is what accounts you want to delete. Thats it, and since we use Googles OAuth protocol we don't have access to any of your login information.

Glauben wir jetzt einfach einmal. Warum nicht, kommt ja aus Schweden.

Also, jetzt zähle ich langsam mit drei, dann löschen wir alle unsere Accounts, und dann wird Herr Zuckerberg auf der Straße gegen Geld dein Freund sein müssen und Evernote nichts mehr zum Notieren an der Börse haben. Und es wird eine Zeit der Ruhe und des Friedens anbrechen. Wir verschwinden zwar weiterhin nicht aus dem Netz, denn Spuren sind nun einmal drin von uns, da kann man nichts machen. Aber Deseat.me könnte das sein, was wir gerne auch spätestens ab 1.12. mittels Adventskalender herstellen. Die Illusion der Ruhe vor dem Jahresende. Insofern lässt sich hier nur anmerken:

Fred på jorden.

(Ist Schwedisch)