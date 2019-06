BMW kündigte am Dienstag (25. Juni 2019) an, neue digitale Funktionen für Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) einzuführen. Ab dem kommenden Jahr sollen alle PHEV der Marke BMW serienmäßig mit der Funktion BMW eDrive und der App BMW Points ausgestattet werden.

Das Programm BMW eDrive ist auf den Fall ausgerichtet, dass Städte und Kommunen Umweltzonen deklarieren, in denen nur noch lokal emissionsfrei gefahren werden darf. Das Fahrzeug erkennt durch Geo-Fencing-Technologie die Zonengrenzen und schaltet automatisch, ohne Zutun des Fahrers, auf rein elektrischen Betriebsmodus. Bei der Ausfahrt aus der Zone schaltet das BMW-Hybridfahrzeug wieder in einen kombinierten Fahrmodus von Verbrennungs- und Elektromotor.

Die App "BMW eDrive Zones" erkennt automatisch, wenn das PHEV eine Zone passiert, in der nur lokal emissionsfrei gefahren werden darf.

(Bild: BMW)

Die App BMW Points registriert rein elektrische Fahrten und belohnt sie mit Bonuspunkten, die dem Fahrer zugeschrieben werden. Auch für die Ladung der Batterie erhält der Fahrer Prämienpunkte. Die gesammelten Punkte lassen sich über die App dann beispielsweise in Ladestromkontingente bei ChargeNow umtauschen. Später ist auch geplant z. B. Freikilometer beim Car-Sharing-Dienst ShareNow oder kostenlose Parkzeit bei ParkNow oder Apps beim Connected Drive Store von BMW gegen die BMW Points eintauschen zu können.

Der Konzern will dadurch Anreize schaffen, dass Fahrer von Plug-in-Hybriden den Elektroantrieb möglichst oft nutzen. Bei einem Pilotprojekt in Rotterdam mit der dortigen Erasmus-Universität hat die BMW diese Ideen entwickelt und getestet. Ziel des dreimonatigen Tests war es, den Anteil an rein elektrischer Nutzung von Plug-in-Hybriden im Stadtgebiet signifikant zu steigern. Zentrale Erkenntnis war, dass die teilnehmenden 50 PHEV-Fahrer über 90 Prozent aller Strecken innerhalb der Rotterdamer eDrive Zone rein elektrisch zurücklegten, wenn sie die App mit dem Fahrzeug verbunden hatten.

(Christian Lorenz)