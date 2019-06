Der BMW i3 wird seit 2013 angeboten. Über seine direkte Nachfolge ist offiziell noch nicht entschieden.

(Bild: Schwarzer)

BMW und Jaguar Land Rover wollen Elektroantriebe künftig gemeinsam entwickeln. BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich sagte am Mittwoch (5. Juni 2019) in München: „Mit Jaguar Land Rover haben wir einen Partner gefunden, dessen Ansprüche an die zukünftige Generation von Elektroantrieben in hohem Maße den unseren entsprechen.“ Zusammen könnten die beiden Autohersteller „Entwicklungszeiten verkürzen und Fahrzeuge sowie modernste Technologien noch schneller auf den Markt bringen“. Ein gemeinsames Expertenteam von BMW und Jaguar Land Rover soll in München die Antriebseinheiten der fünften Generation weiterentwickeln. Gebaut werden die Elektroantriebe dann getrennt an den jeweiligen Standorten.

Fröhlich sagte: „Wir betrachten Kooperationen als einen Schlüssel für Erfolg – auch im Bereich der Elektrifizierung.“ Beim autonomen Fahren arbeitet BMW heute mit Intel und Fiat Chrysler zusammen, bei selbstfahrenden Autos der nächsten Generation sowie bei Mobilitätsdiensten hat sich BMW mit dem Konkurrenten Daimler zusammengetan, den zweiten E-Mini will BMW mit dem chinesischen Autohersteller Great Wall in der Volksrepublik bauen.

Der größte britische Autohersteller hat im vergangenen Jahr das rein elektrisch angetriebenen SUV Jaguar I-Pace auf den Markt gebracht, BMW baut seit 2013 den i3 und heute E-Antriebe mit Getriebe und Leistungselektronik in einem Gehäuse, die keine seltenen Erden mehr benötigen. Im kommenden Jahr führt BMW mit dem SUV iX3 die fünfte Generation seiner E-Antriebe ein. Darauf setzen die Weiterentwicklungen mit Jaguar Land Rover auf.

(dpa) / (mfz)