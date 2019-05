Nach dem Model 3 werden bald auch Model S oder X an öffentlichen Schnelladestationen von Drittanbietern zu laden sein. Zudem hat Tesla für das Model 3 eine Anhängekupplung ins Programm genommen.

Damit die Schnellademöglichkeiten nicht auf die Tesla Supercharger beschränkt bleiben, stattet der Elektroautohersteller diese Fahrzeuge ab 1. Mai 2019 mit einem CCS Combo 2 Adapter aus. Besitzer älterer Model S und Model X können ihre Fahrzeuge nachrüsten lassen. Tesla ließ dazu über seine Pressestelle verlauten: „Wir bieten jetzt einen CCS Combo 2-Adapter für Kunden von Model S und Model X an. Dies bedeutet, dass Besitzer von Modell S, Model X (Test) und Model 3 neben dem umfangreichen Supercharger- und Destination-Charger-Netzwerk von Tesla nun auch CCS-Ladestationen von Drittanbietern nutzen können, wenn sie unterwegs sind”.

Ausweitung der Ladezone

Der CCS Combo 2-Nachrüst-Service in einem Tesla Service Center kostet 500 Euro inklusive Adapter. Einzeln kostet der Adapter 170 Euro. Nachrüstungen werden ab dem 1. Juni 2019 vorgenommen. Tesla weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Service Center seit kurzem die Möglichkeit zur Terminvereinbarung über die mobile Tesla App bieten. Die Nachrüstung wird im gesamten Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika ("EMEA") angeboten.

Den praktischen Nutzen soll zudem eine Anhängekupplung verbessern helfen, die Tesla ab sofort für das Model 3 Standard Range Plus sowie das Model 3 Longe Range (mit Hinterrad- und Allradantrieb) anbietet. Damit kann das Model 3 (Test) Anhänger bis zu 910 Kilogramm ziehen, also etwa einen leichten Caravan, zudem kann die Kupplung auch Fahrrad- oder Skiträger aufnehmen. In Deutschland steht die Kupplung für 1060 Euro im Tesla Konfigurator.

