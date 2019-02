Peugeot kündigt eine teilelektrische, offenbar recht seriennahe Studie an. Das Auto mit dem etwas länglichen Namen Concept 508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance soll auf dem Genfer Autosalon (7. bis 17. März 2019) gezeigt werden. Ein Ottomotor und zwei E-Maschinen sollen in diesem Fahrzeug gemeinsam über 294 kW/400 PS leisten.

Wie der Name bereits andeutet, ist die technische Basis der Peugeot 508 (Test). Die Karosserie ist daher bekannt, soll aber mit Klappen und Winglets den Luftwiderstand verringern. Der Verbrennungsmotor mit 147 kW/200 PS arbeitet einer E-Maschine mit 81 kW/110 PS vorn, und einer mit 147 kW/200 PS an der Hinterachse zusammen.

Zwanglos zum Allrad

Durch diese Anordnung ergibt sich gewissermaßen zwanglos ein Allradantrieb, der einfach (nur mithilfe der Steuerelektronik und ohne mechanische Zusatzbauteile) auch fähig zum Torque Vectoring sein dürfte. Bei einem maximalen Drehmoment von 500 Nm verspricht der Hersteller eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,3 Sekunden.

Die Batterie mit einer Kapazität von 11,8 kWh soll das Fahrzeug im Zyklus rein elektrisch bis zu 50 Kilometer weit fahren lassen. Der WLT-Zyklus gibt für das Fahrzeug einen Verbrauch von zwei Litern Benzin auf 100 km, entsprechend 49 Gramm CO 2 /km aus. Wie realistisch sie ist, kann man in unserer auführlischen Betrachtung nachlesen.

Das Konzeptfahrzeugbekommt außer der tiefer gelegten Karosserie einen vorn um 24 Millimeter und hinten 12 Millimeter verbreiterten Radstand. Zudem ist es mit Michelin Pilot Sport 4S in der Dimension 245/35 R20 bereift. Vorn sind belüftete Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 380 Millimeter und schwimmend gelagerte Vierkolben-Bremssattel montiert.

Bessere Fahrleistungen statt höherer Effizienz

Mit dem Concept 508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance wird einmal mehr ein Konzept präsentiert, in dem die Möglichkeiten der Elektrifizierung fast ausschließlich zur Verbesserung der Fahrleistungswerte eingesetzt werden. Peugeot schreibt dazu: „Die Zukunft wird sportlich und nachhaltig“. Die fabelhaften Verbrauchsangaben des Plug-In-Hybridmodells sind allerdings vor allem der wenig realistischen Messmethode für solche Fahrzeuge geschuldet. Ob und wenn ja wann der 508 Hybrid in Serie geht, ließ Peugeot noch offen.

In dieser Leistungsklasse bereits erhältlich ist der noch etwas stärkere Kombi Volvo V90 T8 Twin Engine (Test). Der Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 288 kW (390 PS) und einem Drehmoment von 640 Nm kostet 76.100 Euro. In unserem Test erreichte er einen Stromverbrauch von rund 24 kWh/100 km, fuhr also etwa 40 km rein elektrisch und verbrauchte 8,8 Liter Benzin auf 100 km.

