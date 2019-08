Inhaltsverzeichnis Fahrbericht: Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé Seite

In der Werbung führt eine bewusste Grenzüberschreitung im Idealfall zu frischer Aufmerksamkeit. Bei Autos macht sie nachdenklich – oder sollte dies zumindest tun. Eine Zielgruppen-Definition für das neue Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé sieht ungefähr so aus: Sie sucht ein optisch geländegängiges, massiges Fahrzeug mit, nun ja, sportlicher Aufmachung, garniert mit überreichlich Leistung. Der Kaufpreis oder vielmehr die Kosten der Abschreibung müssen weitgehend egal sein, der Kraftstoffverbrauch soll vorgeblich aber niedrig sein. In der Praxis spielt er dann keine Rolle. Fertig.

Das neue Topmodell der Cayenne-Baureihe ist darauf perfekt zugeschnitten. Die Systemleistung ist mit 680 PS überaus üppig, der Verbrauch auf dem Papier mit 3,7 bis 3,9 Litern im Zyklus vorbildlich. Bis zu 40 Kilometer sollen rein elektrisch möglich sein. Das klingt doch alles sehr vernünftig, meinen Sie? Nun, auch dieser Porsche macht auf seine Art riesigen Spaß, was für die Zielgruppe wohl das entscheidende Argument für einen Kauf ist. Allen anderen offenbaren sich rasch Fragezeichen, die schon bei einer ersten Ausfahrt deutlich werden.

Sauschnell

Der Antriebsstrang besteht aus einem aufgeladenen V8 mit 404 kW (550 PS) und einem E-Motor mit 100 kW. Die Systemleistung addiert sich auch hier nicht komplett, aber fast. Sie liegt bei 500 kW (680 PS), das maximale Drehmoment liegt bei 900 Nm, die zwischen 1500 und 5000/min anliegen. Der Fahreindruck ist dementsprechend: Trotz eines Leergewichts von 2535 Kilogramm legt sich der Cayenne Hybrid vehement ins Zeug. Porsche verspricht 3,8 Sekunden im Standardsprint, was unterwegs absolut glaubhaft erscheint und den Fahreindruck dennoch nur unzureichend beschreibt. Es ist, gerade in den Fahrmodi „Sport“ und „Sport plus“ eigentlich immer viel mehr Leistung da, als sich nutzen lässt.

Beim Kick-down kommt das System allerdings an seine Grenzen: Drückt man das Gaspedal durch, gönnt sich die Automatik eine Atempause, sortiert erst einmal die Gänge und dann wuchtet der Antrieb den Cayenne mit einer fast schon brutalen Wucht nach vorne. Manchmal erfolgt sehr schnell ein zweiter Schaltvorgang. Der Cayenne E Hybrid mit 340 kW agiert da etwas harmonischer. Die Ansatzlosigkeit eines Tesla Model 3 (Test) bietet der stärkste Cayenne nicht.

Nicht weitreichend

Die Batterie hat eine Kapazität von 14,1 kWh. Aufladen lässt sie sich mit maximal 7,2 kW, was 2,4 Stunden dauern soll. An einer 230-Volt-Steckdose, die mit 10 A abgesichert ist, sind es schon 6 Stunden. Porsche verspricht eine elektrische Reichweite von bis zu 40 km, in der Praxis sind es eher zwischen 25 und 30, sofern der Fahrer das will. Bei unserer Ausfahrt kamen wir auf maximal 32 km.

Der Cayenne Turbo S E-Hybrid ist in die Abgasnorm Euro 6d-Temp eingestuft. Warum Porsche hier nicht gleich auf die Euro 6d setzt, bleibt unverständlich, denn so muss es bis Ende nächsten Jahres ein Update geben – die ersten Käufer sind also auch hier im Nachteil. Beiläufig wird an anderer Stelle vernebelt, denn die Verbrauchsangaben wurden im WLTP ermittelt und auf den NEFZ zurückgerechnet. Dass sich ein 2,5-Tonnen-SUV mit einem Biturbo-V8 abseits der Prüfstände und konstruierten Bedingungen nicht wirklich mit 3,7 bis 3,9 Litern 100 km weit bewegen lässt, dürfte klar sein.