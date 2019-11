Inhaltsverzeichnis Guangzhou Motorshow 2019 Neuheiten-Hotspot für den chinesischen Markt

Automessen gelten in Europa als tot. In China dagegen boomen sie. Nicht nur in Peking und Shanghai, sondern gerade auch in der Industriemetropole Guangzhou. Aus der einstigen Regionalmesse ist längst ein Neuheiten-Hotspot für den chinesischen Markt geworden.

Der Eifer der jungen Messehostess auf der Auto Guangzhou ist vorbildlich. Beflissen und mit einem einladenden Lächeln öffnet sie die Fahrertür des kleinen SUV und bittet unmissverständlich darum, Platz zu nehmen. Chen Lu heißt sie, das steht gut erkennbar auf dem Namensschild. Weniger klar ist dagegen, welchen Namen das Auto trägt. Ein Fingerzeig auf das Fahrzeug und die auf englisch gestellte Frage nach dem Typ bleiben jedenfalls ergebnislos.

Schmucklos und etwas willkürlich

Auch der Messestand ist zwar reichlich mit Emblemen und chinesischen Schriftzeichen geschmückt, Modell- und Markenname bleiben für uns aber unleserlich. So bleibt das nette SUV namenlos und fügt sich damit in das übrige Bild des Messestands ein: Schmucklos und etwas willkürlich angeordnet wirkt er wie der Auftritt eines kleinen Importeurs auf der IAA der 1990er-Jahre. Das Pressezentrum ist verwaist, die ausliegenden Broschüren sind ausschließlich auf Chinesisch erhältlich.

Die Auto Guangzhou deshalb für irgendeine chinesische Regionalmesse im Schatten der Ausstellungen von Beijing und Shanghai zu halten, wäre aus vielen Gründen eine massive Fehleinschätzung. So liegen Aussteller- und Besucherzahlen weit über dem Niveau üblicher Regionalveranstaltungen. 900.000 Interessierte kamen im vergangenen Jahr, 2019 peilen die Veranstalter den Sprung über die Ein-Millionen-Grenze an. Zum Vergleich: Die einstige Leitmesse IAA zog in diesem Jahr 560.000 Besucher an. Allerdings profitiert die jährlich stattfindende Messe in Guangzhou von den elf Millionen Einwohnern der Stadt und dem Wohlstand der Region: Hier finden die Innovationen statt, hier wird konsumiert und hier hat das Automobil noch immer einen hohen Stellenwert. Ist es dann gar elektrisch oder stammt von einer Luxusmarke, umso besser.

Weltpremierentaugliche Messe

Die deutschen Premium-Hersteller erkannten die Marktbedeutung der Messe schon vor einigen Jahren. War es anfangs noch so, dass die Konzernzentralen die Auftritte der lokalen Tochtergesellschaften nur unterstützten, mischen sie nun selbst kräftig mit. Sogar Weltpremieren internationaler Hersteller finden inzwischen auf der Auto Guangzhou statt. Gerade wenn ein neues Modell für China besonders wichtig ist und das Timing des späten Novembertermins passt, ist ein Auftritt auf dem hochmodernen Messegelände fast schon Pflicht.