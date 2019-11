Lexus stellt auf der LA Auto Show 2019 das erste eigene Elektroauto vor. Der UX 300e darf dabei durchaus konzernweit als Vorreiter angesehen werden. Konzentrierte sich Toyota bislang auf die Perfektionierung seines Hybridantriebs und parallel dazu ein wenig auch auf Wasserstoff als Energieträger für Elekrtoautos, dürfte nun der Fokus auf batterieelektrischen Autos liegen. Diese Ausrichtung betrifft nicht nur Lexus, sondern auch die Stammmarke Toyota.

Als Hybrid schon im Handel

Der UX 300e ist ein vergleichsweise konventionell gestaltetes SUV. Er polarisiert optisch erheblich weniger als der Lexus RX, den auch die kürzliche Überarbeitung formal nicht nennenswert beruhigte. Mit knapp 4,5 Metern ist der UX etwa so lang wie ein VW Tiguan. Seit 2018 wird er mit einem alleinigen Verbrenner und zwei Hybridantrieben angeboten. Im nächsten Jahr startet der Verkauf mit einem komplett elektrischen Antriebsstrang.

Noch sind die Angaben dazu spärlich. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 54,3 kWh. An Wechselstrom kann sie mit maximal 6,6 kW, an Gleichstrom mit bis zu 50 kW geladen werden. Die Reichweite von 400 km gibt Lexus interessanterweise noch im NEFZ an, der eigentlich schon aus dem Rennen ist. Die Angabe im WLTP dürfte deutlich darunter liegen.

Mit 150 kW Motorleistung und 300 Nm Drehmoment dürfte der UX 300e bei Bedarf ein ziemlich flottes Auto sein – wie flott, wird Lexus vermutlich Anfang des Jahres verraten. Dann wird es auch Informationen zu Preisen geben, die vermutlich bei etwas mehr als 40.000 Euro starten werden.

(mfz)