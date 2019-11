(Bild: Toyota)

Toyota stellt auf der Los Angeles Auto Show (22. November bis 1. Dezember 2019) eines seiner wichtigsten Modelle als Plug-In-Hybrid vor. Der Toyota RAV4 bekommt mit der Elektrifizierung auch eine höhere Leistung.

Der Toyota RAV4 ist weltweit einer der meistverkauften SUV-Modelle. Mitte der 90er Jahre in der Kompaktklasse gestartet, hat er sich bis heute in Europa, Asien und den USA überaus erfolgreich etabliert. In der aktuellen Generation half er Toyota, den Hybridantrieb zu verbreiten: Von den 120.000 in Europa verkauften RAV4-Modellen wurden mehr als 105.000 als Hybridversion ausgeliefert.

Markteinführung im Sommer 2020

Da man mittelfristig auf vielen Märkten ohne Plug-In-Version nicht mehr so einfach zum Flottenverbrauchsziel kommt, ist es keine Überraschung, dass der RAV4 auf der Los Angeles Auto Show als PHEV vorgestellt wird. Die Markteinführung ist für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant.

Bisher war nur der Toyota Prius (Test) wahlweise als konventionelles oder als Plug-In-Hybrid-Modell zu bekommen. Mit dem RAV4 bringt Toyota das zweite PHEV seiner Modellpalette heraus. Wie beim Prius wird auch beim RAV4 die PHEV-Version das neue Spitzenmodell.

Die in den USA als „Prime“ angekündigte PHEV-Version soll als AWD eine Systemleistung von 225 kW und 228 Nm Drehkraft bekommen. Aktuell bietet der RAV4 als Allrad-Hybridversion 163 kW Systemleistung und 221 Nm Gesamtdrehmoment.

Der fossile Teil des Antriebs bleibt der bewährte 130 kW leistende 2,5-Liter-Benziner ohne Aufladung und Direkteinspritzung, eingebunden in den Antriebsstrang über ein Planetengetriebe mit zwei Elektromaschinen. Unterstützt von seinen Elektromotoren soll er den RAV4 aus dem Stand nun in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Das aktuelle AWD-Hybridmodell benötigt dazu 8,1 Sekunden mit einem 88 kW leistenden Elektromotor vorn und einem hinteren mit 44 kW. Die Werte für den kommenden RAV4 wurden aber noch nicht genannt. Als CO2-Emission sprach man bei Toyota auf der Messe von „unter 30 g/km“.

Allradantrieb mit elektrifizierter Hinterachse

Wie bisher wird die Hinterachse des RAV4 AWD (Test) von einem Elektromotor angetrieben und nur dann mit Energie aus dem Lithium-Akkupaket noch nicht genannter Kapazität im Unterboden versorgt, wenn sie Traktion benötigt. Ausschließlich mit Batteriestrom betrieben soll der RAV4 rund 60 Kilometer zurücklegen.

Zumindest bei den US-Versionen ist die Serienausstattung mit beheizten und elektrischen Sitzen, animierte Instrumente, einem acht Zoll großen Touchscreen, 18-Zoll-Alufelgen und einer elektrisch betätigten Heckklappe bereits beim Basismodell Toyota RAV4 SE umfangreich. Auf Wunsch gibt es zudem Ausstattungsdetails wie Panoramadach, beheizte Sitze im Fond, LED-Scheinwerfer und erstmals bei Toyota ein farbiges Head-Up-Display.

(Mit Material von press-inform) / (fpi)