Der Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) und die Toyota Motor Corporation (Toyota) gaben heute (17. Juli 2019) eine weitreichende Kooperation zur Lieferung und Weiterentwicklung von Traktionsbatterien für Elektroautos und Hybridfahrzeuge bekannt. In diesem Rahmen wurden zudem Gespräche über die Verbesserung der Produktqualität sowie die Wiederverwendung und das Recycling von Batterien aufgenommen. Die Dimension der Belieferung wurde noch nicht beziffert.



Bis 2025 sollen alle Toyotas eine Traktionsbatterie bekommen. Wasserstoffautos wie der Toyota Mirai (Test) auf dem Bild haben ohnehin schon eine. (Bild: Schwarzer)

CATL ist laut der Pressemitteilung von Toyota der weltweit führende Anbieter von Antriebsbatteriesystemen für Fahrzeuge. Nach seinem Marktanteil war das Unternehmen 2017 mit 16 Prozent der größte Batterie-Zulieferer, zu seinen Kunden gehören unter anderen bereits die Autohersteller BMW, Daimler, Honda, Nissan, Volkswagen und Volvo. Der Akkuhersteller soll Toyota bis tief in die Entwicklung der Fahrzeugtechnik hinein unterstützen.

Toyota verfügt nach eigenen Angaben über ein breites Spektrum an Technologien und Erfahrungen in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von Elektrofahrzeugen. Was Toyota bisher aber noch fehlte, war eine ausreichend große, gesicherte Belieferung für den geplanten Ausbau seiner E-Auto-Produktion.

Toyota will sie bis 2025 mit 5,5 Millionen auf den dreifache Ausstoß von 2018 erhöhen, eine Million sollen rein batterieelektrisch fahren, der Rest mit Hybridantrieb, ein Bereich, in dem Toyota seit Ende der 90er-Jahre führend ist. Je nach Markt wird Toyota auch Plug-In-Hybridautos anbieten.

Bisher arbeitete Toyota bereits mit einer Tochterfirma des Batterielieferanten Panasonic zusammen, der mit Toyota gerade eine vielversprechende Feststoffbatterie entwickelt. Seit Kurzem ist hinsichtlich neuer Traktionsbatterien auch der japanische Traditions-Batteriehersteller GS Yuasa mit im Boot.

(fpi)