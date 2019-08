(Bild: Mercedes)

Inhaltsverzeichnis Vorstellung: Mercedes A- und B-Klasse PHEV Seite

Der ganz große Durchbruch blieb dem Plug-in-Hybrid in der oftmals so genannten Golf-Klasse bisher verwehrt. Im nächsten Jahr unternehmen einige Hersteller, darunter Volkswagen und Renault, einen neuen Anlauf. Ihnen zuvor kommt Mercedes, die nun Details zu ihrem Plug-in-Hybrid in A- und B-Klasse verraten.

Der Antriebsstrang setzt sich aus einem E-Motor mit 75 kW und 300 Nm und dem aus dem A 200 (Test) bekannten 1,3-Liter-Benziner mit 118 kW (160 PS) und 250 Nm zusammen. Der E-Motor ist im Doppelkupplungsgetriebe integriert und wird über eine nasse Kupplung eingebunden. Stator und Rotor des Elektromotors sind ebenfalls gekühlt. Um Platz für die Batterie zu schaffen, endet der Auspuff schon in der Mitte des Autos. Der Kofferraum soll, so verspricht es Mercedes, kaum kleiner sein als in den konventionell angetriebenen Maschinen. Gespart hat sich Mercedes einen separaten Anlasser – den Verbrenner startet hier der E-Motor.

Weitreichend

Die 150 Kilogramm schwere Batterie hat eine Bruttokapazität von 15,6 kWh. Wie viel sich davon nutzen lässt, verrät Daimler leider nicht. Die Reichweite im WLTP gibt Mercedes wie folgt an:

A 250 e 60 bis 67 km

A 250 e Limousine 61 bis 69 km

B 250 e 56 bis 67 km

An einer Wallbox mit 7,4 kW soll die Aufladung von 10 auf 100 Prozent 1 h 45 min dauern, mit Gleichstrom gibt Mercedes die Ladung von 10 auf 80 Prozent mit 25 Minuten an. Angaben zu Ladezeiten an einer 230-Volt-Steckdose macht Mercedes momentan noch nicht.

Der Kraftstoffverbrauch im nicht mehr gültigen NEFZ liegt bei 1,4 bis 1,6 Litern, der Stromverbrauch wird in diesem Zyklus mit 14,7 bis 15,4 kWh angegeben. Warum Mercedes nicht alle Werte im WLTP angibt, ist angesichts der dort höheren Werte aus Sicht des Herstellers nachvollziehbar – verbraucherfreundlich ist es aber nicht. Zumal der NEFZ eigentlich seit der Abgasnorm Euro 6c, die seit September 2018 für alle erstmals zugelassenen Autos verbindlich ist, Geschichte ist. Wie die Konkurrenz nutzt Mercedes die Trägheit der Gesetzgeber und verschleiert die aktuellen Zyklus-Werte.

Unvergleichlich

Seit der Umstellung auf den neuen Zyklus WLTP ist die Rückrechnung auf den Kraftstoffverbrauch ohne vorherige Ladung der Batterie noch komplizierter geworden. Im NEFZ ließ sich die zugrunde liegende Formel vergleichsweise einfach umstellen. Im WLTP sind nicht nur die Verbrauchswerte von Plug-in-Hybriden noch schwerer nachvollziehbar – sie sind vor allem nicht mehr untereinander vergleichbar.