Vorstellung: Zero SR/S

Zero Motorcycles stellt ein neues Modell vor, die Zero SR/S. Der vollverkleidete Sporttourer basiert auf dem 2019 vorgestellten Naked Bike Zero SR/F. Die Herstellerangaben zur Reichweite der SR/S sind identisch zur SR/F: 132 km außerorts. Durch die windschnittige Verkleidung könnte die SR/S in der Praxis jedoch vor allem auf Autobahnetappen etwas längere Etappen schaffen als ihre unverkleidete Schwester. Sie wiegt je nach Ausstattung 8 bis 9 kg mehr, konkret 229 kg (Standard) und 234 kg (Premium) – gute Werte für ein Elektromotorrad. Durch niedrigere Fußrasten und einen höheren Lenker wird die Sitzposition touriger.

Maximal 6kW

Die restlichen Eckdaten der SR/S bleiben denen der SR/F gleich: 82 kW Maximalleistung, 190 Nm maximales Drehmoment, 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, 12,6 kWh Netto-Akkukapazität (14,4 kWh brutto) und leider auch magere 6 kW maximale Ladeleistung über Typ 2. Selbst das gilt nur für die „Premium“-Version. Die „Standard“-Version schafft nur 3 kW. Ein DC-Schnelllader wie beim Konkurrenten Energica fehlt. Damit eignet sich auch die SR/S nur bedingt für längere Tagestouren mit Nachladen.

Noch kein Preis

Geblieben ist die Zero-spezielle Option, das Staufach in der Tankattrappe durch einen Zusatzakku zu ersetzen (“Power Tank“). Der steuert noch einmal 3,6 kWh brutto zu (netto ohne Angabe von Zero, wahrscheinlich etwa 3,3 kWh). Der Power Tank wird an die Hauptbatterie und das Batterie-Management angeschlossen und so beim normalen Ladevorgang mitgeladen. Der Preis des Power Tank für Deutschland ist noch offen, doch zur Orientierung: Bei vorigen Zero-Modellen kostete der Power Tank bei gleicher Kapazität 3495 Euro. Die Zero SR/S kostet als Standard-Version 21.540 Euro und als Premium-Version mit 6-kW-Lader 23.740 Euro. Es gibt sie in grau und blau. Vorführer sollen schon im März bei den Händlern stehen.