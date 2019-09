Bild: Ebm-papst

IAA 2019: Die Zulieferer in der Rolle als Ideengeber

Beim Thema Elektrifizierung präsentieren sich die Zulieferer mehr denn je in der Rolle als frühe Ideengeber. Das wird auf der IAA 2019 deutlich an einer Reihe neuer Produkte für Hybrid- und E-Antrieb. Elektrifizieren lässt sich offenbar so gut wie alles, so bieten gleich zwei große der Branche Abgasturbolader mit zusätzlichem E-Antrieb an.