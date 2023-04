Blog Continuous Architecture – Meine Meinung: Meetings maximieren!

Auslöser dieses Blog-Posts ist eine Twitter-Diskussion. Dort ging es um die Idee, bei einem Video-Call im Hintergrund eine Anzeige zu installieren. Sie soll basierend auf dem Gehalt beziehungsweise dem Tagessatz der Beteiligten anzeigen, wie viel Geld der Video-Call kostet.

Vermutlich geht es bei der Anzeige aber nicht nur um die Kosten. Video-Calls nerven Technikerinnen und Techniker und halten sie von der wirklichen Arbeit ab. Es gibt nämlich eigentlich nur einen Indikator dafür, ob wir etwas erreicht haben: lauffähiger Code. Diesen zu entwickeln, erfordert Konzentration. Ein Video-Call kostet nicht nur Zeit, sondern unterbricht auch die Konzentration. Es dauert lange, bis man wieder produktiv am Code arbeiten kann. Die negativen Auswirkungen von Meetings auf die Produktion von lauffähigem Code sind also noch schlimmer, als es diese Anzeige nahelegen würde.

Coden ist nicht das Problem

Tatsächlich hilft die Anzeige aber nicht weiter. Schlimmer: Der Idee liegt eine falsche Wahrnehmung über Softwareentwicklung zugrunde. Nicht Code zu produzieren, ist unser größtes Problem. Das größte Problem ist es, die gemeinsame Arbeit an der Software zu koordinieren und die Anforderungen zu verstehen. Ein großes Optimierungspotential ist, Features korrekt zu implementieren und die richtigen Features zu implementieren. Kleine Unterschiede können schon massive Auswirkungen haben. Ein krasses Beispiel: Ein einziges zusätzliches Eingabefeld kann 90 % des Umsatzes kosten. Es ist also kontraproduktiv, dieses Eingabefeld umzusetzen – egal wie schnell oder effizient das passiert. Der lauffähige Code mag einem zwar das Gefühl geben, dass man etwas erreicht hat, aber in Wirklichkeit war es ein Schritt in die falsche Richtung. Die beste Option wäre gewesen, diesen Code gar nicht zu schreiben. Den Code möglichst schnell und effizient zu schreiben, ist eine Scheinoptimierung.

Also doch Meetings!

Um zu verstehen, was zu entwickeln ist, muss man wohl Meetings abhalten. Schriftliche Anforderungen können nicht alle Informationen transportieren. Rückfragen, das gemeinsame Entwickeln von Ideen, Hinterfragen – das alles verlangt direkte Kommunikation und Meetings. Aber die Meetings nerven ja dennoch, und das Problem muss irgendwie angegangen werden. Die Kosten des Meetings explizit zu machen, ist naheliegend, weil es relativ einfach ist. Es ist aber die falsche Optimierungsgröße. Meetings, bei denen relevante Informationen ausgetauscht oder wichtige Entscheidungen getroffen werden, sind nützlich und nerven daher vermutlich nicht. Leider ist Nützlichkeit nicht ganz so einfach messbar, wie die Kosten. Dieses Problem des Fokus auf Kosten, weil sie leichter messbar sind, haben auch anderen Bereichen der IT, wie in einem anderen Blog-Post diskutiert. Gerade weil die gemeinsame Arbeit die große Herausforderung in der Softwareentwicklung ist, sind Optimierungen an der gemeinsamen Arbeite sehr sinnvoll.

Meetings maximieren!

Also sollten wir die Qualität von Meetings verbessern. Beispielsweise kann man nach jedem Meeting die Frage stellen, wie hilfreich die Teilnehmenden das Meeting fanden. Oder man kann ein Keep / Try Feedback zur Verbesserung einholen: Was sollten man beim nächsten Meeting beibehalten (Keep)? Was kann man ausprobieren (Try)? Auch alle Meetings firmenweit schlicht abzusagen, wie Shopify dies getan hat, hat den Vorteil, dass vermutlich nur die Meetings wieder aufgenommen werden, die wertvoll sind. Es geht jedoch vielleicht zu weit, weil gegebenenfalls wichtige Meetings auch abgesagt werden.

So oder so ist eine Bewertung und kontinuierliche Verbesserung von Meetings ein konstruktiver Weg, um den Wert der Meetings zu maximieren. Und daher sollten wir den Wert von Meetings maximieren - und nicht etwa die Anzahl oder die Kosten.

tl;dr

Das Problem der Softwareentwicklung ist die Koordination und die Arbeit an den richtigen Herausforderungen. Dafür sind Meetings notwendig. Also sollten wir Meetings nicht einfach abschaffen, sondern den Wert maximieren. (rme)