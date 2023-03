Alle sechs Monate ein Update: Der Weg zum aktuellen Java Release Train

Bereits seid dem Release von Java 9 in 2017 werden neue Java-Plattform-Releases durch einen neuen und deutlich besser definierten Release Train veröffentlicht. Leider waren die Aussagen zu den verschiedenen Änderungen und Verbesserungen des Release Train oft nur sehr vage und teils gab es sogar falsche Gerüchte in der Community. Vor allem Oracle hat hier eine schlechte Pressearbeit geliefert und den neuen Release Train nicht so transparent und sauber beschrieben, wie es hätte sein müssen. Da mit dem Release von Java 17 erneut Änderungen in den Release Train eingeflossen sind, möchte ich diesen Post nutzen, um den konkreten Ablauf zu beschreiben.

Neuigkeiten von der Insel - Hendrik Ebbers Hendrik Ebbers (@hendrikEbbers) ist Java Champion, JCP Expert Group Member und wurde mehrfach als Rockstar-Speaker der JavaOne ausgezeichnet. Mit seinem eigenen Unternehmen Open Elements hilft Hendrik aktuell den Hedera Hashgraph zu gestalten und dessen Services der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hendrik ist Mitgründer der JUG Dortmund sowie der Cyberland und gibt auf der ganzen Welt Vorträge und Workshop zum Thema Java. Sein Buch "Mastering JavaFX 8 Controls" ist 2014 bei Oracle Press erschienen. Hendrik arbeitet aktiv an Open Source Projekten wie beispielsweise JakartaEE oder Eclipse Adoptium mit. Hendrik ist Mitglied des AdoptOpenJDK TSC und der Eclipse Adoptium WG.

Schöne alte Welt

Bevor wir aber auf den neuen Release Train schauen, ist es sinnvoll, einmal auf die Releases von alten Java-Versionen zu blicken. Das folgende Diagramm zeigt den Release-Zeitpunkt und die Lebensdauer (Lifecycle) von Java 6, 7 und 8. Der Lifecycle der Versionen ist hierbei durch die Verfügbarkeit von kostenlosen Security-Updates der jeweiligen Version definiert. Sobald es für eine der Versionen keine kostenlosen Updates mehr gab oder gibt, endet im Diagramm deren Lebensdauer.

Im Diagramm kann man unterschiedliche Punkte erkennen. Wichtig ist erst einmal, dass immer ein Zeitraum existiert, in dem noch wenigstens zwei Releases mit Security-Updates unterstützt werden. Diese Zeit dient Usern der Plattform als Zeitspanne zur Migration ihrer Anwendungen auf die jeweils neuere Java-Version. Hinzu kommt, dass die Abstände der Releases von neuen Versionen unterschiedlich sind. Das liegt daran, dass diese Java-Versionen veröffentlicht wurden, sobald alle für die jeweilige Version definierten Features implementiert wurden.

Für jede dieser alten Java-Versionen wurden die zu implementierenden Features innerhalb eines Java Specification Requests (JSR) im Java Community Process (JCP) definiert. Für Java 8 kann man beispielsweise unter JSR 337 in Sektion 3 eine Liste der einzelnen Features finden. Diese sind hierbei wiederum auch als JSRs spezifiziert, wobei die Einführung von Lambda-Ausdrücken in Java im JSR 335 und die Date & Time API in JSR 310 definiert wurde.

Da im Vorfeld fest definierte wurde, welche JSRs in einer neuen Java-Version umgesetzt werden sollen, konnte der Release-Zeitpunkt nie fest definiert werden. Das hat teils zu langen Zeitspannen zwischen den Veröffentlichungen der Versionen geführt.

Bei dem gesamten Prozess ist es noch wichtig anzumerken, dass diese Releases keine Versionen sind, die beispielsweise für das Oracle-JDK spezifisch sind. Alle diese Versionen werden im OpenJDK erstellt. Somit kann jeder Java-Vendor einen Build seiner Runtime mit der aktuellen Version anbieten, ohne dass es Unterschiede in der Funktionalität gibt.

Mehr Dynamik durch schnellere Releases

Mit Java 9 hat sich diese Vorgehensweise aber stark verändert. Statt langlebiger Releases mit einem unbestimmten Erscheinungsdatum und Lebenszyklus erscheint nun alle sechs Monate ein neues Major Release der Java-Plattform. Das passiert wie bisher im OpenJDK, aber die Sourcen des OpenJDK sind seit Java 17 komplett zu GitHub migriert, wo man die genauen Workflows deutlich besser nachvollziehen kann. Da der Veröffentlichungszeitpunkt eines Release fest definiert ist, können die Features nicht mehr im Vorfeld bestimmt werden. Viel mehr enthält eine neue Java Version alle zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen Features. Diese Features werden als JDK Enhancement Proposals (JEP) definiert und können alle auf der Webseite des OpenJDK eingesehen werden. Diese JEPs kann man sich hierbei ähnlich zu Epic Issues vorstellen. Ab Java 10 kann man dann auch auf der jeweiligen Seiten des Releases die Liste der im Release enthaltenen JEPs sehen (siehe Beispiel für Java 11).

Feature Previews

Da manche diese Features längere Zeit zum Entwickeln benötigen und starke Auswirkung auf die Java-Plattform haben, wurde für JEPs der Preview- und Incubator-Status eingeführt. Neue APIs können durch Letzteren bereits zum Testen in Java-Versionen landen, bevor sie in einer künftigen Version finaler Bestandteil der Java-Klassenbibliothek werden. Solche APIs liegen in einem speziellen Incubator Package und werden erst mit ihrem finalen Release an ihr korrektes Package verschoben. Der Preview-Status kann genutzt werden, um neue Sprachfeatures der Java-Plattform bereits im Vorfeld verfügbar zu machen. Solche Features muss man über einen Kommandozeilenparameter aktivieren:

$ javac HelloWorld.java $ javac --release 14 --enable-preview HelloWorld.java $ java --enable-preview HelloWorld

Long-Term Support und Critical Patch Updates

Mit einem neuen Release alle sechs Monate hat sich auf die Lebensdauer von Java-Versionen deutlich verändert. Hierbei wird nun zwischen Long-Term Support (LTS) und normalen (non LTS) Versionen unterschieden. Letztere haben eine Lebensdauer von genau sechs Monaten bis zum Release der nächsten Version. So hatte Java 14 eine Lebensspanne von März 2020 bis September 2020. Als LTS gekennzeichnete Versionen werden im OpenJDK länger gepflegt und erhalten über einen längeren Zeitraum Sicherheitsupdates.

Für das LTS-Release Java 17 wird es nach heutigem Kenntnisstand bis 2027 Updates geben. Eine gute Übersicht der LTS Versionen bietet Eclipse Adoptium in der Supportübersicht. Auch wenn LTS-Updates keine neuen Features enthalten, fixen sie doch alle bekannten Sicherheitslücken. Daher heißen solche Releases auch Critical Patch Update (CPU). Für Java-Versionen, die nicht als LTS-Versionen definiert sind, erscheinen zwei geplante CPU-Releases. So wurde für Java 16 nach dem ersten Release im März 2021 die Version 16.0.1 im April 2021 und 16.0.2 im Juli 2021 als CPU veröffentlicht. Mit dem Erscheinen von Java 17 wurde festgelegt, dass es alle zwei Jahre ein neues LTS Release von Java geben wird. Hierdurch wird Java 21 im September 2023 das nächste LTS-Release sein.

Basierend auf diesen Definitionen sieht der Release-Graph der Java Versionen seid Java 9 folgendermaßen aus:

Da alle Arbeit im OpenJDK erfolgt, kann der Veröffentlichungszeitpunkt von einzelnen Java Distributionen leicht abweichen. Sobald das Release im OpenJDK freigegeben ist, startet die Arbeit zum Erstellen der Distributionen wie Eclipse Temurin, Oracle JDK oder Azul Zulu. Hierbei ist jedem Hersteller freigestellt, die Sourcen des OpenJDK um zusätzliche Funktionen zu erweitern, um sich durch Alleinstellungsmerkmal abzuheben. Manche wie Azul oder Bellsoft bündeln beispielsweise JavaFX in ihren Builds.

In früheren Versionen hat vor allem Oracle mit Tools wie WebStart oder Mission Control versucht, sich von anderen OpenJDK-Builds abzuheben. Das hat allerdings zu Kompatibilitätsproblemen in der Community geführt und wird zum Glück heute in der Regel nicht mehr praktiziert.

