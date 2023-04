Der Pragmatische Architekt: Blogthemen der nächsten Zeit

Nach einer Pause von neun Monaten werde ich den Blog "Der Pragmatische Architekt" rebooten. Welche Themen zur Sprache kommen, beschreibt der vorliegende Beitrag.

Dieser Blog war aus zeitlichen Gründen in den letzten Monaten verwaist. Es ist an der Zeit, ihn wieder mit Leben zu füllen. In zukünftigen Folgen sollen weiterhin Embedded Boards eine wichtige Rolle spielen. Zwischendrin geht es aber auch um weitere IT-Themen wie Softwarearchitektur und KI.

Geplant sind unter anderem Posts zu:

Arduino Giga R1 WiFi

Oszilloskop Korg NTS-2 zur Analyse von Audiosignalen

Raspberry Pi Pico W

Raspberry Pi Zero (2)

das unvermeidliche Thema ChatGPT

Direkter Zugriff auf Sensorik über PCs

Natürlich liegt es dem Autor am Herzen, Themen zu adressieren, die Leserinnen und Leser interessieren. Gerne nehme ich zudem Anregungen in Kommentaren zu diesem Beitrag entgegen, wenn, wenn jemand ein spannendes Thema vermisst, geben Sie es gerne in den Kommentaren an. Ich freue mich jedenfalls, wieder aktiv sein zu können.

