Über die Zusammenarbeit von Product Ownern mit Stakeholdern, Nutzerinnen und anderen Inhabern und Inhaberinnen unterschiedlicher Rollen haben die Produktwerker in ihrer Podcastreihe schon mehrfach gesprochen. Immer wieder gibt es allerdings auch Kontexte, in denen Product Owner mit anderen Product Ownern zusammenarbeiten.

Solchen Kontexten begegnet man insbesondere in größeren Organisationen, in denen mehrere Teams mit jeweils eigenen Product Ownern an einem großen Produkt zusammenarbeiten: Große Produkte werden mitunter so zugeschnitten, dass verschiedene Product Owner gemeinsam mit ihren Teams Teilprodukte verantworten.

Viele Bäcker für einen Kuchen: (Wie) kann das gelingen?

Aus dieser Skalierung mit mehreren Produktteams für ein übergeordnetes Produkt ergibt sich in der Praxis häufig das eine oder andere Problem. Beispielsweise wirkt das Gesamtprodukt nicht mehr wie aus einem Guss, da es verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen entwickelt haben.

Wenn jedes Teilprodukt sein eigenes (Partial) Product Backlog hat, wird die gemeinsame Priorisierung komplex. Oft hängen auch die Metriken der jeweiligen Teil-Produkte nicht ganz sauber zusammen. Viele Probleme, die beim Zusammenarbeiten der Product Owner auftauchen, verlangen nach Lösung.

Mögliche Ansätze, die Probleme zu lösen, sind eine verbesserte Kommunikation und der Austausch zwischen den Product Ownern eines Gesamtprodukts. Was so schnell gesagt ist, stellt die Betroffenen dann immer wieder vor Herausforderungen der Zusammenarbeit. Genau hier setzen die Produktwerker mit dieser Folge an und hoffen, ein paar Ansätze, Erfahrungen und Impulse zu geben, wie die Zusammenarbeit besser funktionieren kann.

Die Episode samt weiteren Hinweisen findet sich unter "Die Produktwerker: Als Product Owner erfolgreich zusammenarbeiten".

(sih)