Die Produktwerker: Als Product Owner mit dem Vorstand zusammenarbeiten

Wie blickt der Vorstand eines Unternehmens auf die Verantwortlichkeit eines Product Owners? Wie gelingt Product Ownern eine gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand? Diese und weitere Fragen diskutieren Silke Kanes, Vorständin Produkte bei der Scopevisio AG, und Tim in dieser Podcast-Folge. Silkes Ansichten bringen eine weitere, sehr bereichernde Perspektive auf die Aufgaben der Product-Owner-Rolle und agiler Produktmanager.

Verständnis für die Rolle des POs entwickeln

Zunächst mal geht es um die Erwartungen des Vorstands an die Rolle von Produktverantwortlichen. Dabei gibt es durchaus auch die Aufgabe, dem Vorstand die PO-Rolle zu erklären beziehungsweise ein Verständnis für sie zu entwickeln. Silke Kanes hat im Verlauf ihrer langen Karriere in Produktpositionen (aber auch in einigen anderen Bereichen) viel in der Zusammenarbeit mit Vorständen gelernt und zugleich auch Product Owner in ihrem Umfeld entwickelt.

Daher hat sie auch interessante Tipps, auf welche Art ein Product Owner mit den fraglichen Themen bis zum Vorstand durchdringen kann. Tim und Silke besprechen weiterhin das Thema, wie man am klug mit dem Vorstand kommuniziert. Letztlich fällt die Herausforderung zur Zusammenarbeit mit dem Vorstand in den Bereich des Stakeholder-Managements. Hier müssen Product Owner und Produktmanager einfach fit sein und viele Erfahrungen sammeln, um mit ihren Anliegen durchzudringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Weitere Podcast-Folgen, auf die Silke und Tim im Laufe des Gesprächs zu sprechen kommen:

Silke Kanes freut sich über den Kontakt zu euch. Für weitere Fragen oder Anliegen erreicht ihr sie am besten auf LinkedIn. Folgt ihr dort auch gerne. Ansonsten bietet ihre persönliche Homepage mit ihrem Blog auch einen schönen Blick "hinter die Kulissen" ihres spannenden Werdegangs.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Zusammenarbeit mit dem Vorstand".

(map)