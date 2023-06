Die Produktwerker: Assumption Mapping

Häufig hören Product Owner von Stakeholdern den Satz "Wir wissen, was die Nutzer brauchen". Unsicherheiten, die es in jeder Produktentwicklung gibt, finden nach Sicht der Produktwerker Tim Klein und Oliver Winter viel zu wenig Raum in der täglichen Arbeit und in Diskussionen. Grund genug, dass sich die beiden in dieser Podcastfolge mit dem Thema Assumption Mapping beschäftigen.

Eine Option, auf die pauschale Aussage der Stakeholder zu reagieren, ist es, eine gedankliche Wette anzubieten – "Okay, willst du wetten?", "Was bist du bereit zu wetten?". Denn zu oft sieht man nur sein eigenes Problemverständnis und eigene Lösungsideen. Dazu kommt dann auch der eine oder andere Bias.

Annahmen und gezielte Diskussionen

Hat man dann als Product Owner Lust und Verständnis für ein vermehrt experimentelles Vorgehen in seinem Umfeld geschaffen, stellt sich die Frage, mit welcher Annahme man starten sollte. Daher erklärt Tim Klein in dieser Folge das Assumption Mapping, das bei der Herausforderung helfen kann. Die von David J. Bland entwickelte Praktik klassifiziert Hypothesen in die Dimensionen Evidenz und Business-Kritikalität. Ziel ist es, den Modus "Learn – Build – Measure" zu erreichen.

Die Produktwerker erläutern, wen man als Product Owner mit in die Diskussionen rund um das Assumption Mapping einbeziehen sollte und welche Vorteile man als PO daraus ziehen kann. Die Folge schließt mit einigen ganz konkreten Tipps und Tricks ab.

Weitere Quellen und Links:

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Assumption Mapping".

