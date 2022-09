Wer kennt sie nicht, die kleinen Life Hacks, die durch minimale Veränderungen das Leben ein wenig leichter machen sollen. Der Ansatz der Culture Hacks dient dazu, die Kultur einer Organisation zu verändern, aber eben mit kleinen Schritten. Gleichzeitig beziehen sich Culture Hacks auf Veränderungen im informellen Bereich. Es geht eben nicht darum, direkt eine neue Rolle, neue Meetings oder andere Formalismen einzuführen.

Oliver Winter und Dominique Winter sprechen in dieser Folge über Culture Hacks, die nach ihrer Erfahrung gut auf die Kultur der Organisation einwirken können. Sie stellen aber auch heraus, dass Culture Hacks immer Experimente sind und kein Erfolgsversprechen mit sich bringen. Beispielsweise kann man versuchen, die Kultur der Organisation mittels geteilter O-Töne der Menschen, die das Produkt benutzen, mehr in Richtung Erlebnisorientierung zu bringen.

Wenn Mitarbeitende durch viele Meetings keine Zeit haben, sich zu einem allgemeinen Product-Owner-Austausch zu treffen, bietet sich vielleicht ein gemeinsames Mittagessen an. Oder man teilt seine persönlichen Gedanken über aktuelle Produktthemen häufiger per SMS, Instant-Messaging oder E-Mail und versucht so, Gespräche anzustoßen.

Die Episode samt weiteren Hinweisen findet sich unter "Die Produktwerker: Culture Hacks für mehr Produktorientierung".

(mai)