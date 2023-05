Die Produktwerker: Data-Fluent Product Manager sprechen die "Sprache der Daten"

Die aktuelle Folge des Produktwerker-Podcasts widmet sich der datenbasierten Entscheidungsfindung. Produktmanagerinnen und Product Owner (PO) sollten die relevanten Daten zu ihrem Produkt kennen – und diese Daten dann zur Entscheidungsfindung heranziehen. Podcast-Gastgeber Oliver Winter hat sich daher Product Management Coach und Trainerin Büşra Coşkuner eingeladen, um tiefer in das Thema Data-Fluent Product Manager, geeignete Metriken und hilfreiche Frameworks einzutauchen.

Vom Bauchgefühl zur datenbasierten Entscheidungsfindung

Ausgangspunkt für das Gespräch ist die gemeinsame Feststellung, dass Entscheidungen in der Produktentwicklung nach ihren Erfahrungen in der Regel noch zu sehr aus dem Bauch heraus getroffen werden. Daten können dabei helfen, die Qualität der Entscheidungen zu verbessern. Allerdings sollten POs nicht in die Falle laufen, zu viele Daten zu sammeln, sondern sich auf die wirklich relevanten Daten konzentrieren.

Wissen schafft Vertrauen

Die Auseinandersetzung mit Frameworks kann ein Startpunkt sein, die Sprache der Daten zu erlernen – und sich zum Data-Fluent Product Manager zu entwickeln. Auf diese Weise lässt sich Kommunikation verändern und Vertrauen bei den Stakeholdern schaffen. Denn Wissen führt nach Büşra Coşkuners Meinung zu Vertrauen.

Wie immer schließt die Folge mit einer Reihe praktischer Tipps und Tricks aus dem Erfahrungsschatz der Gesprächspartnerin.

Wer mit Büşra Coşkuner Kontakt aufnehmen oder ihr folgen möchte, kann sich über ihr LinkedIn-Profil mit ihr verbinden. Sie schreibt regelmäßig auf LinkedIn und betreibt darüber hinaus einen Blog zu diversen Themen für Product Manager.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Data-Fluent Product Manager".

