Die Produktwerker: Der Mehrwert von Designsystemen

Wenn man mit mehreren Teams an einem umfangreichen Projekt arbeitet, stellt sich oft auch im Design die Frage nach einer systematischen Vorgehensweise. Eine strukturierte Möglichkeit hierfür ist die Implementierung eines Designsystems. In dieser Folge untersuchen die Produktwerker, wann sich ein Designsystem in der Produktentwicklung vor allem aus der Sicht der Product Owner lohnt. Dazu spricht Produktwerker Dominique Winter mit Laura Marwede, Head of UX & Strategy bei TEAM23, die sich mit ihrem Team bereits seit geraumer Zeit mit diesem Thema beschäftigt.

Einheitlicher und schneller durch Designsysteme

Der potenzielle Mehrwert von Designsystemen liegt darin, dass sie einen konsistenten und strukturierten Ansatz für die Gestaltung und Entwicklung von Produkten bieten. Sie bestehen aus einer Sammlung von Komponenten, Stilen, Richtlinien und Prinzipien, die als Grundlage für das gesamte Design einer Anwendung oder eines Produkts dienen. Designsysteme fördern die Konsistenz und Einheitlichkeit in der Produktentwicklung. Durch das Verwenden vordefinierter Komponenten und insbesondere Stile können Product Owner sicherstellen, dass das Erscheinungsbild und die Benutzererfahrung der Produkte einheitlich sind.

Zudem können Designsysteme den Entwicklungsprozess beschleunigen, da es nicht nötig ist, jedes Mal von Grund auf neu zu beginnen. Ein Großteil der Gestaltungsentscheidungen ist bereits getroffen, was Zeit und Ressourcen spart.

Wann sollten Product Owner also Designsysteme nutzen? Die Antwort ist: Es kommt darauf an. Wenn ein Produktteam wächst und das Produkt selbst eine gewisse Größe erreicht hat, kann die Einführung eines Designsystems die Zusammenarbeit erleichtern und die Konsistenz sicherstellen. Es wird dann zu einem nützlichen Werkzeug für die Produktgestaltenden.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Der Mehrwert von Designsystemen".

