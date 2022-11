Die Produktwerker: Der agile Festpreis – Chancen und Grenzen dieser Vertragsform

In dieser Podcastfolge berichtet Tim Klein von den persönlichen Erfahrungen eines großen agilen Festpreisprojektes, das er im Konzernumfeld zusammen mit einem externen Entwicklungsdienstleister eingeführt und umgesetzt hat. Dabei teilt er zahlreiche Tipps, was er heute anders machen würde – aber auch, was in diesem Festpreisprojekt letztlich geholfen hat, die Entwicklung positiv umzusetzen.

Den Produktwerkern ist bewusst, dass sich kaum eine agile Produktorganisation darum reißen wird, in einem Festpreiskonstrukt ein Produkt zu entwickeln. Allerdings können wir uns die Rahmenbedingungen in der Realität nicht immer aussuchen. So gibt es weiterhin viele Produktvorhaben, die in Form eines Projektes gestartet werden, bei dem ein externer Dienstleister zum Einsatz kommt. Bei der Beauftragung fordern zunehmend mehr Einkaufsabteilungen externer Dienstleistungsunternehmen in großen Organisationen oder Konzernen dabei die Beauftragung als "Festpreis". Für den Vertragsnehmer bedeutet das, nicht mehr in Form eines Dienstleistungsvertrags ("Time & Material"). Wie passt das aber zu einer agilen Vorgehensweise?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Auch wenn ein agiler Festpreis nach unserer Beobachtung in letzter Zeit zwar zunehmend seltener als Vertragsform vorkommt als noch vor einigen Jahren, ist es spannend, sich dieses Konstrukt noch mal gemeinsam anzusehen. Vermutlich ist die Forderung nach einem agilen Festpreis eher einem nicht agilen Umfeld geschuldet. Die Budgetierungs- und Einkaufsprozesse des Unternehmens sind in solchen Fällen noch nicht auf die Vorgehensweise einer agilen Produktentwicklung eingestellt. Somit ist ein "Agiler Festpreis" wohl meist nur ein Hilfskonstrukt, um eine agile Produktentwicklung im Kontext eines nicht agilen Organisationsumfeldes starten zu können.

Die Folge samt weiterer Hinweise findet sich unter "Die Produktwerker: Agiler Festpreis".

(sih)