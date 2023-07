Die Produktwerker: Ein Scrum-Team – zwei Product Owner. Geht das?

Es gibt Situationen, in denen eine Organisation sich entscheidet, zwei Product Owner einem Scrum-Team zuzuordnen. Zwei Menschen sollen sich also die Verantwortlichkeit teilen und etwa gemeinsam das Product Backlog managen und gemeinsam mit dem Scrum-Team die Scrum-Events durchführen – obwohl der Scrum Guide das definitiv anders beschreibt: Ein Team sollte genau einen Product Owner ("The Product Owner is one person, not a committee") und ein Product Backlog haben.

Gründe und Hindernisse für mehrere Product Owner

Aber in der gelebten Realität sieht man das schon mal anders. Wie kommt es dazu und geht das denn überhaupt? Die Produktwerker Tim Klein und Dominique Winter nennen in dieser Podcastfolge die Gründe, weswegen sich Organisationen für mehr als einen Product Owner entscheiden. Anschließend diskutieren sie die Risiken und Schwächen einer solchen Situation – insbesondere vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen mit solchen Konstellationen. Tim Klein berichtet zum Beispiel von einem Versuch, vier Product Owner für ein Team zu installieren. Der Versuch scheiterte allerdings ziemlich schnell.

Natürlich zeigen die beiden auch Lösungsansätze auf, um die Situation zu überwinden und diese "organisatorische Schuld" abzubauen. Wie kann es gelingen, das Ganze auf nur einen Product Owner zu reduzieren?

Abschließend besprechen die beiden, was geschehen müsste oder gegeben sein muss, um (zur Not) auch mit mehr als einem Product Owner zu arbeiten.

Die aktuelle Ausgabe des Podcasts steht auch im Blog der Produktwerker bereit: "Ein Scrum-Team – zwei Product Owner".

